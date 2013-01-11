بعد مطالبتهم بمقابلة الوزير.. هذه تفاصيل ترشيح خريجي الدبلومات الصحية

طرح استفسارات حول عدم قبولهم والمطالبة بنشر أسماء كل المقبولين

ردت وزارة الصحة على استفسارات عدة لخريجي الدبلومات الصحية، عقب إعلانها عن مجموعة من المرشحين للتدريب في برنامج تأهيلي للتوظيف، حيث كشفت عن قبول 7001 متقدم.

وكان عدد من الخريجين قد وقفوا على باب وزارة الصحة مطالبين بمقابلة الوزير يوم أمس؛ وذلك من أجل طرح استفسارات حول عدم قبولهم، والمطالبة بنشر أسماء المقبولين كافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان لـ"سبق": تم قبول 7001 متقدم من أصل 13.742 متقدماً على البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، حيث بلغ إجمالي الذكور الذين تم قبولهم في البرنامج 4255، بينما تم قبول 2746 من الإناث، حيث جرى قبول عدد 1653 متقدماً ومتقدمة في تخصص التمريض، وقبول عدد 370 متقدماً ومتقدمة في تخصص المختبرات، وقبول عدد 295 متقدماً ومتقدمة في تخصص الصيدلة، وقبول عدد 339 متقدماً ومتقدمة في تخصص الأشعة.

وأضاف: تم قبول عدد 49 متقدماً في تخصص البصريات، وقبول عدد 12 متقدماً في تخصص التغذية، وقبول عدد 348 متقدماً في تخصص التخدير، وقبول عدد 13 متقدماً ومتقدمة في تخصص العلاج التنفسي، وقبول عدد 8 متقدمين ومتقدمات في تخصص غسيل الكلى، وقبول عدد 67 متقدماً ومتقدمة في تخصص العلاج الطبيعي، وقبول عدد 73 متقدماً ومتقدمة في تخصص التأمين الصحي، وقبول عدد 104 متقدمين ومتقدمات في تخصص نظم المعلومات، وقبول عدد 169 متقدماً في تخصص الوبائيات، وقبول عدد 207 متقدمين ومتقدمات في تخصص الأجهزة الطبية.

وأردف: قبول عدد 239 متقدماً ومتقدمة في تخصص العمليات، وقبول عدد 601 متقدم ومتقدمة في تخصص السجلات الطبية، وقبول عدد 709 متقدمين في تخصص الإسعاف والطوارئ، وقبول عدد 838 متقدماً ومتقدمة في تخصص الأسنان، وقبول عدد 907 متقدمين ومتقدمات في تخصص السكرتارية الطبية.

وأرجع "الربيعان" استبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية إلى عدة أسباب؛ أبرزها كون المتقدم یعمل كموظف حكومي في أحد القطاعات الحكومية بقطاعيه العسكري والمدني، وكون المؤهل الدراسي لا یتناسب مع التخصص المتقدم له، إضافة إلى أن البيانات المدخلة لا تتفق مع الوثائق المرفقة، أو أن المتقدم غير مصنف من ھیئة التخصصات الصحیة، أو لكونه غیر سعودي.

وأضاف أن الترشيح يعتبر مبدئياً لحين اجتياز مرحلة المطابقة النهائية مع العلم أنه في كل تخصص توجد قائمة احتیاط، كما أن نسبة القبول تمت وفقاً للطاقة القصوى الاستيعابية للبرنامج في كل سنة، وذلك بناءً على الاتفاقية مع العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكر متحدث "الصحة" أنه یشترط أن یكون المتدرب لا یعمل في القطاع الخاص عند بدایة التدريب، على أن یمنح المتدرب مكافأة مالیة قدرھا ألفا ريال.

ولفت "الربيعان" إلى أن المعاییر التي استخدمت للمفاضلة بین الطلبات ھي الأقدمية في التخرج، وعدد سنوات الدراسة في الدبلوم، والمعدل التراكمي، حيث سیتم التوظیف بالقطاع الصحي الحكومي بعد اجتياز التدریب بنجاح.

ونوّه متحدث "الصحة" بأنه وبالاتفاق مع العمل والتنمية الاجتماعية فإن مدة البرنامج ھي 12 شھراً، ویتطلب الالتحاق بالمرحلة الثانیة من البرنامج التدریبي اجتیاز المرحلة الأولى.

وقال: یتكون البرنامج من مرحلتين مدة كل منھما ستة أشھر، والمرحلة الأولى نظریة وتشمل التدریب على ( اللغة الإنجلیزیة، المصطلحات الطبیة، مھارات التواصل، ويستلزم حصول المتدرب على درجة (٤) في IELTSأو ما يعادلها، أما المرحلة الثانیة فتشمل تدریب عملي على التخصص بمرافق الصحة.

وأضاف: يشترط اجتیاز المتطلبات التعلیمیة والتدریبیة في الجزء النظري واكتساب المھارات المقررة في الجزء العملي، وسیتم توقیع العقد بعد تجاوز مرحلة المطابقة ، وفي حالة وجود أي حالة موظفین حكومیین ( مدني/ عسكري) سیتم استبعادھا، والاعتماد على البیانات الواردة لـ"الصحة" من الجھات الرسمیة.

وكانت "الصحة"، وضمن العديد من مبادراتها، قد دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجًا مخصصًا لحصر طلبات المتقدمين؛ حيث بلغ إجمالي المتقدمين (13.472) متقدماً، وتم استبعاد 2570 طلبًا لعدم مطابقتها الشروط.

وبلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبًا؛ حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة بين الطلبات المطابقة للشروط، وذلك وفقًا لسنة التخرج، وعدد سنوات الدراسة، والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحًا، وبلغ عدد المرشحين النهائيين 7001 مرشح.

تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم تهدف إلى تقليص الانكشاف المهني، ويحقق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع التوجيهات السامية الكريمة القاضية بقيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقًا من رؤية 2030 بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات.

ولمعرفة حالة القبول من خلال إدخال رقم السجل المدني على الرابط التالي: eservices.moh.gov.sa/MDG.