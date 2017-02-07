بعد نعي "الهلال" للغانمي.. "الفتح" ينعي لاعبه "عسيري"

نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفتح، لاعب الناشئين لكرة القدم بالنادي وسام بكري عسيري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في حادث مروري بمحافظة جدة، مساء أمس.



وكانت إدارة نادي الهلال قد نعت لاعبها لدرجة الشباب حاتم الغانمي الذي توفي في الحادث المروري بجدة أمس.