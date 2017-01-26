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بعد هجومه على متحدثهم.. معلمون يردون على "الشريان" بطريقتهم!

سخر من "العصيمي" وقال إنه مستعد لتدريسه طرق كتابة البيانات الإعلامية

دفع هجوم الإعلامي داود الشريان على المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، معلمين وإعلاميين لتدشين وسم #شكرا_مبارك_العصيمي عبروا من خلاله عن شكرهم وتقديرهم لجهوده.
 
وكتب ‏عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ،‫سعود الغربي، مغرداً:‏"شكرا لك ، لأنك مدرسة كمذيع ، ‏ومدرسة كمتحدث رسمي ، ومدرسة في الأخلاق والتعامل وستتعلم منك الأجيال في كل فن أتقنته".

وقال المهندس ‏مشاري الحافي: "كلمة شكراً لا توفيك حقك أيها الوافي الراقي والمتفاني لخدمة دينه ووطنه" ، فيما أضاف المتحدث الإعلامي لتعليم صبيا مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان ،على خواجي: ‏"رجل يأسرك بتواضعه ، وتشعر بالارتياح له منذ الجلسة الأولى" ، وغرد ملتقى المعلمين‏: "‫#شكرا_مبارك_العصيمي ، ‏الوسم الآن ترند .. وشكراً  جزيلاً لتفاعلكم الكريم".
  
وقالت الكاتبة الصحفية ،لولو الحبيشي: "جمعت بين مقومات الإعلامي والتربوي وتميزت بخطاب متزن شفاف ومسؤول، في وقت بدا فيه الإعلام كـ(الحراج) الذي يباع فيه كل شيء".
 
وأردف  ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون": "نلت محبة الناس، وهذا الوسم شاهد لك"  ، وبدوره أعرب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن شكره وتقديره للمشاركين بالوسم وتفاعلهم معه دون الخوض في تفاصيل البيان أو الرد على هجوم الشريان.

وكان الإعلامي داود الشريان ،مقدم برنامج الثامنة على قناة mbc، هاجم بيان وزارة التعليم بخصوص ما تناوله في برنامجه عن الطفلة "نوف" ، وقال البيان "إنشائي" ولا يعنيني ، مشيراً بتهكم إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، لديه قدرة إنشائية كبيرة على صياغة البيان وبأنه لا يستطيع الوصول إليها ، مبديا استعداده بسخرية لتدريس "العصيمي" مجاناً طرق كتابة وصياغة البيانات الإعلامية والصحفية!

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد هجومه على متحدثهم.. معلمون يردون على "الشريان" بطريقتهم!
سبق

دفع هجوم الإعلامي داود الشريان على المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، معلمين وإعلاميين لتدشين وسم #شكرا_مبارك_العصيمي عبروا من خلاله عن شكرهم وتقديرهم لجهوده.
 
وكتب ‏عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ،‫سعود الغربي، مغرداً:‏"شكرا لك ، لأنك مدرسة كمذيع ، ‏ومدرسة كمتحدث رسمي ، ومدرسة في الأخلاق والتعامل وستتعلم منك الأجيال في كل فن أتقنته".

وقال المهندس ‏مشاري الحافي: "كلمة شكراً لا توفيك حقك أيها الوافي الراقي والمتفاني لخدمة دينه ووطنه" ، فيما أضاف المتحدث الإعلامي لتعليم صبيا مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان ،على خواجي: ‏"رجل يأسرك بتواضعه ، وتشعر بالارتياح له منذ الجلسة الأولى" ، وغرد ملتقى المعلمين‏: "‫#شكرا_مبارك_العصيمي ، ‏الوسم الآن ترند .. وشكراً  جزيلاً لتفاعلكم الكريم".
  
وقالت الكاتبة الصحفية ،لولو الحبيشي: "جمعت بين مقومات الإعلامي والتربوي وتميزت بخطاب متزن شفاف ومسؤول، في وقت بدا فيه الإعلام كـ(الحراج) الذي يباع فيه كل شيء".
 
وأردف  ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون": "نلت محبة الناس، وهذا الوسم شاهد لك"  ، وبدوره أعرب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن شكره وتقديره للمشاركين بالوسم وتفاعلهم معه دون الخوض في تفاصيل البيان أو الرد على هجوم الشريان.

وكان الإعلامي داود الشريان ،مقدم برنامج الثامنة على قناة mbc، هاجم بيان وزارة التعليم بخصوص ما تناوله في برنامجه عن الطفلة "نوف" ، وقال البيان "إنشائي" ولا يعنيني ، مشيراً بتهكم إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، لديه قدرة إنشائية كبيرة على صياغة البيان وبأنه لا يستطيع الوصول إليها ، مبديا استعداده بسخرية لتدريس "العصيمي" مجاناً طرق كتابة وصياغة البيانات الإعلامية والصحفية!

 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
02:28 PM
سخر من "العصيمي" وقال إنه مستعد لتدريسه طرق كتابة البيانات الإعلامية

بعد هجومه على متحدثهم.. معلمون يردون على "الشريان" بطريقتهم!

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
32
44,850

دفع هجوم الإعلامي داود الشريان على المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، معلمين وإعلاميين لتدشين وسم #شكرا_مبارك_العصيمي عبروا من خلاله عن شكرهم وتقديرهم لجهوده.
 
وكتب ‏عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ،‫سعود الغربي، مغرداً:‏"شكرا لك ، لأنك مدرسة كمذيع ، ‏ومدرسة كمتحدث رسمي ، ومدرسة في الأخلاق والتعامل وستتعلم منك الأجيال في كل فن أتقنته".

وقال المهندس ‏مشاري الحافي: "كلمة شكراً لا توفيك حقك أيها الوافي الراقي والمتفاني لخدمة دينه ووطنه" ، فيما أضاف المتحدث الإعلامي لتعليم صبيا مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان ،على خواجي: ‏"رجل يأسرك بتواضعه ، وتشعر بالارتياح له منذ الجلسة الأولى" ، وغرد ملتقى المعلمين‏: "‫#شكرا_مبارك_العصيمي ، ‏الوسم الآن ترند .. وشكراً  جزيلاً لتفاعلكم الكريم".
  
وقالت الكاتبة الصحفية ،لولو الحبيشي: "جمعت بين مقومات الإعلامي والتربوي وتميزت بخطاب متزن شفاف ومسؤول، في وقت بدا فيه الإعلام كـ(الحراج) الذي يباع فيه كل شيء".
 
وأردف  ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون": "نلت محبة الناس، وهذا الوسم شاهد لك"  ، وبدوره أعرب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن شكره وتقديره للمشاركين بالوسم وتفاعلهم معه دون الخوض في تفاصيل البيان أو الرد على هجوم الشريان.

وكان الإعلامي داود الشريان ،مقدم برنامج الثامنة على قناة mbc، هاجم بيان وزارة التعليم بخصوص ما تناوله في برنامجه عن الطفلة "نوف" ، وقال البيان "إنشائي" ولا يعنيني ، مشيراً بتهكم إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ،مبارك العصيمي، لديه قدرة إنشائية كبيرة على صياغة البيان وبأنه لا يستطيع الوصول إليها ، مبديا استعداده بسخرية لتدريس "العصيمي" مجاناً طرق كتابة وصياغة البيانات الإعلامية والصحفية!

 

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