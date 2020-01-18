بعد واقعة التسمّم .. بالفيديو مواطن لـ "بلجون": "والله إن ذمتك ما تبرأ من أهل تربة"

استوقفه خلال زيارته إلى المستشفى للاطلاع على سير إسعاف الحالات المصابة

"والله إن ذمتك ما تبرأ من أهل تربة".. هكذا تحدّث مواطن لمدير الشؤون الصحية بمكة المكرّمة مصطفى بلجون؛ عقب حادثة أزمة طوارئ مستشفى تربة بعد تسمّم أكثر من ١٥٠ شخصاً نتيجة تناول شاورما من أحد مطاعم المدينة.

وتحدّث المواطن بنبرة استياء وغضب لمدير الشؤون الصحية بمكة مصطفى بلجون؛ في أثناء وجوده في زيارة تفقدية لمستشفى تربة؛ مطالباً بتوفير أسرّة وكادر طبي مؤهل بالتوافق مع العدد الكبير لسكان المنطقة قائلاً "المرضى مرميون في الأسياب والتنويم.. واتقوا الله فينا ياهل تربة والله إن ذمتك ما تبرأ".

وأثارت أزمة طوارئ مستشفى تربة موجة استياء وجدل في مواقع التواصل الاجتماعي عقب حالة الارتباك والعجز الواضحة في المستشفى العام ووضع مريضين في سرير واحد على الرغم من أن العدد لم يتجاوز ٢٥ في البداية قبل أن يتضاعف الرقم مرات عدة ويصل إلى فوق ١٥٠؛ ما استدعى "صحة الطائف" بدعم المستشفى بطواقم أطباء وممرضين للوقوف على الحالات المرضية.

كما وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، في حينها، بمتابعة حالات التسمّم، إضافة إلى تشكيل لجنة من الجهات الأمنية و"الصحة" للتحقيق في مُلابسات الحادث والرفع بتقرير مفصّل له عمّا حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسبّبين.

وجدّدت الحادثة ضرورة التوسع في الخدمات الصحية الضعيفة لمستشفى تربة العام المتهالك رغم تزايد الكثافة السكانية الى ما فوق ٧٥ ألفاً.