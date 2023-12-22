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بعد وفاة سيدة عربية بـ"ولادة" عرعر "الصحة": لا وجود لخطأ طبي

أكدت أنه تم التعامل معها حسب المتعارف عليه طبياً ولم تستجب

برأت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية نفسها من وجود خطأ طبي أو تقصير بعد وفاة سيدة عربية في غرفة العمليات بمستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر أمس الاثنين.

 

وتفصيلاً قالت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في بيانها الصحفي إن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى النساء والولادة استقبل أمس الاثنين الساعة الخامسة والنصف صباحاً مقيمة من جنسية عربية تبلغ من العمر 34 سنة، وهي حامل في شهرها السابع، وقد ولدت ولادة طبيعية عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

 

وأضافت: حدث لها نزيف متوسط الشدة عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً وتم نقلها إلى غرفة العمليات وتوفيت وفاة فجائية بغرفة العمليات، ورغم محاولات الكادر الطبي إنعاش القلب الرئوي لها حيث تم إعطاؤها سبع وحدات من الدم ومشتقاته العلاجات المنقذة للحياة، لكن المريضة لم تستجب لذلك كله ليتم الإعلان عن وفاتها الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين.

 

وختمت بيانها بأنه تم التعامل مع الحالة حسب المتعارف عليه طبياً، منوهة بأن التقارير الأولية الواردة من المستشفى تشير إلى عدم وجود تقصير أو خطأ طبي في التعامل مع الحالة وجاري استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

 

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بعد وفاة سيدة عربية بـ"ولادة" عرعر "الصحة": لا وجود لخطأ طبي
سبق

برأت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية نفسها من وجود خطأ طبي أو تقصير بعد وفاة سيدة عربية في غرفة العمليات بمستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر أمس الاثنين.

 

وتفصيلاً قالت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في بيانها الصحفي إن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى النساء والولادة استقبل أمس الاثنين الساعة الخامسة والنصف صباحاً مقيمة من جنسية عربية تبلغ من العمر 34 سنة، وهي حامل في شهرها السابع، وقد ولدت ولادة طبيعية عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

 

وأضافت: حدث لها نزيف متوسط الشدة عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً وتم نقلها إلى غرفة العمليات وتوفيت وفاة فجائية بغرفة العمليات، ورغم محاولات الكادر الطبي إنعاش القلب الرئوي لها حيث تم إعطاؤها سبع وحدات من الدم ومشتقاته العلاجات المنقذة للحياة، لكن المريضة لم تستجب لذلك كله ليتم الإعلان عن وفاتها الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين.

 

وختمت بيانها بأنه تم التعامل مع الحالة حسب المتعارف عليه طبياً، منوهة بأن التقارير الأولية الواردة من المستشفى تشير إلى عدم وجود تقصير أو خطأ طبي في التعامل مع الحالة وجاري استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:08 PM
أكدت أنه تم التعامل معها حسب المتعارف عليه طبياً ولم تستجب

بعد وفاة سيدة عربية بـ"ولادة" عرعر "الصحة": لا وجود لخطأ طبي

A A A
خالد السويلمي - عرعر
8
14,325

برأت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية نفسها من وجود خطأ طبي أو تقصير بعد وفاة سيدة عربية في غرفة العمليات بمستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر أمس الاثنين.

 

وتفصيلاً قالت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في بيانها الصحفي إن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى النساء والولادة استقبل أمس الاثنين الساعة الخامسة والنصف صباحاً مقيمة من جنسية عربية تبلغ من العمر 34 سنة، وهي حامل في شهرها السابع، وقد ولدت ولادة طبيعية عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

 

وأضافت: حدث لها نزيف متوسط الشدة عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً وتم نقلها إلى غرفة العمليات وتوفيت وفاة فجائية بغرفة العمليات، ورغم محاولات الكادر الطبي إنعاش القلب الرئوي لها حيث تم إعطاؤها سبع وحدات من الدم ومشتقاته العلاجات المنقذة للحياة، لكن المريضة لم تستجب لذلك كله ليتم الإعلان عن وفاتها الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين.

 

وختمت بيانها بأنه تم التعامل مع الحالة حسب المتعارف عليه طبياً، منوهة بأن التقارير الأولية الواردة من المستشفى تشير إلى عدم وجود تقصير أو خطأ طبي في التعامل مع الحالة وجاري استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

 

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