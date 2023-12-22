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بعد وفاة مقيمين.. "مدني الباحة" يحذر من التدفئة بالفحم في الأماكن المغلقة

المديرية أكدت أنه لا لون ولا رائحة له ما يؤدي إلى الاختناق البطيء

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من التدفئة بالفحم في الغرف والأماكن المغلقة، حيث ترتفع نسبة غاز أول أوكسيد الكربون، الذي ينبعث عند احتراق الفحم وحيث إنه لا لون ولا رائحة له ما يؤدي إلى الاختناق البطيء، بحيث يصاب الشخص بوهن وخمول ونعاس ونوم، ثم الوفاة عندما يستنشق هذا الغاز ما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.
 
 
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق، قد تعاملت مع بلاغ وردها السبت الماضي، يفيد بوجود غرفة يسكنها مقيمان بقرية المشايعة بمحافظة المندق، ظلت مغلقة عليهما، وعند فتح باب الغرفة وجدا متوفين بداخلها نتيجة للاختناق بسبب إشعال الفحم للتدفئة.
 

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بعد وفاة مقيمين.. "مدني الباحة" يحذر من التدفئة بالفحم في الأماكن المغلقة
سبق

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من التدفئة بالفحم في الغرف والأماكن المغلقة، حيث ترتفع نسبة غاز أول أوكسيد الكربون، الذي ينبعث عند احتراق الفحم وحيث إنه لا لون ولا رائحة له ما يؤدي إلى الاختناق البطيء، بحيث يصاب الشخص بوهن وخمول ونعاس ونوم، ثم الوفاة عندما يستنشق هذا الغاز ما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.
 
 
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق، قد تعاملت مع بلاغ وردها السبت الماضي، يفيد بوجود غرفة يسكنها مقيمان بقرية المشايعة بمحافظة المندق، ظلت مغلقة عليهما، وعند فتح باب الغرفة وجدا متوفين بداخلها نتيجة للاختناق بسبب إشعال الفحم للتدفئة.
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
10:20 PM
المديرية أكدت أنه لا لون ولا رائحة له ما يؤدي إلى الاختناق البطيء

بعد وفاة مقيمين.. "مدني الباحة" يحذر من التدفئة بالفحم في الأماكن المغلقة

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
7
11,606

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من التدفئة بالفحم في الغرف والأماكن المغلقة، حيث ترتفع نسبة غاز أول أوكسيد الكربون، الذي ينبعث عند احتراق الفحم وحيث إنه لا لون ولا رائحة له ما يؤدي إلى الاختناق البطيء، بحيث يصاب الشخص بوهن وخمول ونعاس ونوم، ثم الوفاة عندما يستنشق هذا الغاز ما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.
 
 
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق، قد تعاملت مع بلاغ وردها السبت الماضي، يفيد بوجود غرفة يسكنها مقيمان بقرية المشايعة بمحافظة المندق، ظلت مغلقة عليهما، وعند فتح باب الغرفة وجدا متوفين بداخلها نتيجة للاختناق بسبب إشعال الفحم للتدفئة.
 

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