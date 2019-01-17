بـ "الإيميل" .. شرطة دبي تنهي مشكلة سعودي مع شركة تأجير سيارات

في شكوى حول رد مبلغ التأمين .. والشاب وصف تفاعل الشرطة بـ "الجنوني"

أنهت شرطة دبي قضية بين شاب سعودي ومكتب تأجير سيارات حول تأمين بقيمة 1000 درهم، وذلك عقب تلقيها الشكوى من خلال "البريد الإلكتروني".

وأشاد الشاب السعودي من خلال صفحته على "تويتر" بشرطة دبي؛ واصفاً تواصلها معه بـ "السريع"، وحل مشكلته بـ "الجنون".

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس، أنهم تلقوا رسالة إلكترونية من شخص سعودي يشكو فيها من عدم إعادة شركة تأجير للسيارات مبلغ التأمين (1000 درهم) إلى حسابه، وعدم ردّهم على اتصالاته عقب عودته إلى السعودية.

وأضاف أن الشرطة السياحية فوراً تواصلت مع مكتب التأجير وتابعت العقد القانوني الذي ينص على أن إرجاع مبلغ التأمين سيتم في تاريخ محدّد، وتم إرسال الرد لصاحب الشكوى الذي شكر الشرطة السياحية على متابعته شكواه رغم أنها جاءت عن طريق البريد الإلكتروني.

وأكّد المقدم مبارك؛ أن الشرطة السياحية تتلقى شهرياً عشرات الرسائل عبر بريدها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ويتم التعامل معها سريعاً وحل المشكلة خلال دقائق أحياناً أو أيام وفقاً لحجم المشكلة، مشيراً إلى أن الإدارة مسؤولة عن شكاوي السياح والزوّار سواء كانوا داخل الدولة أو غادروها.