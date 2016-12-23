بـ"الرائد".. الاتحاد يستمر في صدارة "جميل"

بعد مباراة مميزة من الطرفَيْن شهدت ٥ أهداف

تصوير - مشعل الزهراني: حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة دوري جميل، بعد تغلبه على ضيفه الرائد بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ14 من دوري جميل.



واستمر الاتحاد متصدرًا الدوري برصيد ٣٤ نقطة، وجاء الرائد ثامنًا بـ١٦ نقطة.



الحصة الأولى:

سيطر لاعبو الاتحاد على مجريات الشوط منذ انطلاقته، ولكن دون فعالية تُذكر على مرمى الرائد.

وفي الدقيقة الـ21 تمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الاتحادي الأول من ركلة جزاء، وضعها على يمين حارس المرمى هدفًا اتحاديًّا أول.

بعد الهدف الاتحاد حاول لاعبو الرائد معادلة النتيجة وسط دفاع اتحادي مستميت، فيما لم تشكل الهجمات الاتحادية أي خطورة على مرمى الرائد.



الحصة الثانية:

ومع انطلاقة الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ46، عادل أحمد الحبيب النتيجة للرائد بعد تلقيه كرة خاطئة من المدافع ياسين حمزة أمام المرمى، أسكنها الأول في الشباك.

بعد هدف التعادل أضاف سعيد المولد الهدف الثاني لفريقه الرائد، إثر متابعته الكرة داخل منطقة الجزاء، ووضعها في الزاوية اليمنى للحارس عساف القرني.

وفي الدقيقة الـ62 عادل محمود كهربا النتيجة للاتحاد، إثر تلقيه تمريرة بينية من فيلانويفا، وضعها الأول بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.



لم يهدأ الاتحاديون، واستمروا بالضغط في محاولة لإحراز التقدم. وعند الدقيقة الـ81 تمكن فهد الأنصاري من تحقيق الهدف الثالث إثر كرة ثابتة، نفذها الأول في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.