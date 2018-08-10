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بكل التجهيزات.. "ولادة مكة" يعلن استعداده لاستقبال حالات طوارئ الحج

يحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن

كشفت الشؤون الصحية بمكة المكرمة عن أن مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة أعلن عن تأهبه واستعداده بكل التجهيزات اللازمة، وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لعام 1438هـ.

وحرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن، كما أن المستشفى يسعى جاهداً لبذل المزيد من الجهود مع اقتراب موسم الحج.

ويدعم المستشفى مستشفيات المشاعر المقدسة بالقوى العاملة في بعض التخصصات الطبية للنساء والولادة والأطفال؛ للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية العاجلة في تلك المواقع دون الحاجة إلى نقل المريضة.

وأوضح المستشفى أنه على أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبية المتميزة، لافتاً إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص، حيث إنه يُعد صرحاً طبياً مهماً لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار البلد الأمين، في تخصصي طب الأطفال والنساء والتوليد، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل العديد من حالات الولادة المتنوعة ما بين الولادات بعملية قيصرية والطبيعية للحجاج والمعتمرين، وهذه الخدمة واجب مقدس وأمانة ملقاة على عاتق الجميع.

الجدير بالذكر أن "الصحة" متمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة تعمل على تجهيز كل مرافق المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى، الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

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بكل التجهيزات.. "ولادة مكة" يعلن استعداده لاستقبال حالات طوارئ الحج
سبق

كشفت الشؤون الصحية بمكة المكرمة عن أن مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة أعلن عن تأهبه واستعداده بكل التجهيزات اللازمة، وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لعام 1438هـ.

وحرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن، كما أن المستشفى يسعى جاهداً لبذل المزيد من الجهود مع اقتراب موسم الحج.

ويدعم المستشفى مستشفيات المشاعر المقدسة بالقوى العاملة في بعض التخصصات الطبية للنساء والولادة والأطفال؛ للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية العاجلة في تلك المواقع دون الحاجة إلى نقل المريضة.

وأوضح المستشفى أنه على أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبية المتميزة، لافتاً إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص، حيث إنه يُعد صرحاً طبياً مهماً لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار البلد الأمين، في تخصصي طب الأطفال والنساء والتوليد، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل العديد من حالات الولادة المتنوعة ما بين الولادات بعملية قيصرية والطبيعية للحجاج والمعتمرين، وهذه الخدمة واجب مقدس وأمانة ملقاة على عاتق الجميع.

الجدير بالذكر أن "الصحة" متمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة تعمل على تجهيز كل مرافق المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى، الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:14 AM

بكل التجهيزات.. "ولادة مكة" يعلن استعداده لاستقبال حالات طوارئ الحج

يحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كشفت الشؤون الصحية بمكة المكرمة عن أن مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة أعلن عن تأهبه واستعداده بكل التجهيزات اللازمة، وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لعام 1438هـ.

وحرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن، كما أن المستشفى يسعى جاهداً لبذل المزيد من الجهود مع اقتراب موسم الحج.

ويدعم المستشفى مستشفيات المشاعر المقدسة بالقوى العاملة في بعض التخصصات الطبية للنساء والولادة والأطفال؛ للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية العاجلة في تلك المواقع دون الحاجة إلى نقل المريضة.

وأوضح المستشفى أنه على أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبية المتميزة، لافتاً إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص، حيث إنه يُعد صرحاً طبياً مهماً لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار البلد الأمين، في تخصصي طب الأطفال والنساء والتوليد، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل العديد من حالات الولادة المتنوعة ما بين الولادات بعملية قيصرية والطبيعية للحجاج والمعتمرين، وهذه الخدمة واجب مقدس وأمانة ملقاة على عاتق الجميع.

الجدير بالذكر أن "الصحة" متمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة تعمل على تجهيز كل مرافق المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى، الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

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