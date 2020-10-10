"بلاكبيري" تتخلى عن "أعزّ ما تملك" في هاتفها الجديد

سيُطرح في الإمارات والسعودية بالنصف الثاني من أكتوبر

تَخَلّت شركة "بلاكبيري" الكندية ومصنّعة هواتفها "تي سي إل"، عن أعز ما تملك الشركة الكندية؛ من أجل تعزيز شعبية هاتفها الجديد "بلاكبيري موشن".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني، إلى أن الشركة الكندية تَخَلّت عن لوحة مفاتيحها الشهيرة، وجعلت هاتفها بشاشة لمسية بالكامل بقياس 5.5 بوصة.

وتم دعم "بلاكبيري موشن" بتقنية "IP67" المقاومة للماء والأتربة والخدش والكسر.

كما تم تزويد الهاتف بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراجون 625"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

وفاجأت الشركة الكندية كل الأسواق العالمية، بإعلانها أنها ستطرح هاتفها الجديد أولاً في أسواق الشرق الأوسط، وتحديداً سوقيْ الإمارات والسعودية في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وسيكون الهاتفان في الأسواق العربية، حتى قبل الأسواق الأمريكية، وبسعر يصل إلى 460 دولاراً أمريكياً؛ أي ما يوازي 1699 ريالاً سعودياً و1699 درهماً إماراتياً.