النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

بلدة فرنسية تدشِّن أول طريق يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

يبلغ طوله كيلو متراً بتكلفة 5.2 مليون دولار أمريكي

دشّنت بلدة "توروفريه أو بيرش" في مقاطعة "نورماندي" الفرنسية، أول طريق في العالم يعمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية.

يعمل هذا الطريق على إنارة جميع المصابيح فيه بالطاقة الشمسية، فيما يمكنه أيضاً أن يشحن السيارات التي تسير عليه بالكهرباء والطاقة النظيفة.

وافتتحت رسمياً وزيرة البيئة الفرنسية "سيجولين رويال"؛ الطريق الذي يبلغ طوله كيلو متراً، واستغرق إنشاؤه نحو 5 سنوات كاملة بتكلفة تصل 5.2 مليون دولار، الذي تمكّن من إنتاج وتثبيت نحو 30 ألف قدم مربع من الألواح الشمسية المغلفة بمادة "راتنج السيليلكون" القادرة على تحمُّل مختلف أنواع حركة المرور.
 
وأشارت الشركة المصنعة للطريق إلى أنه رغم تكلفة إنشائه الباهظة، إلا أنها أدركت كيف تقلل تلك التكلفة في المرات المقبلة، خاصة أنها تخطّط لتجهيز طرق بإجمالي طول يصل إلى ألف كيلو متر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بلدة فرنسية تدشِّن أول طريق يعمل بالطاقة الشمسية في العالم
سبق

دشّنت بلدة "توروفريه أو بيرش" في مقاطعة "نورماندي" الفرنسية، أول طريق في العالم يعمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية.

يعمل هذا الطريق على إنارة جميع المصابيح فيه بالطاقة الشمسية، فيما يمكنه أيضاً أن يشحن السيارات التي تسير عليه بالكهرباء والطاقة النظيفة.

وافتتحت رسمياً وزيرة البيئة الفرنسية "سيجولين رويال"؛ الطريق الذي يبلغ طوله كيلو متراً، واستغرق إنشاؤه نحو 5 سنوات كاملة بتكلفة تصل 5.2 مليون دولار، الذي تمكّن من إنتاج وتثبيت نحو 30 ألف قدم مربع من الألواح الشمسية المغلفة بمادة "راتنج السيليلكون" القادرة على تحمُّل مختلف أنواع حركة المرور.
 
وأشارت الشركة المصنعة للطريق إلى أنه رغم تكلفة إنشائه الباهظة، إلا أنها أدركت كيف تقلل تلك التكلفة في المرات المقبلة، خاصة أنها تخطّط لتجهيز طرق بإجمالي طول يصل إلى ألف كيلو متر.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:28 PM
يبلغ طوله كيلو متراً بتكلفة 5.2 مليون دولار أمريكي

بلدة فرنسية تدشِّن أول طريق يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

A A A
أحمد علي - القاهرة
7
2,108

دشّنت بلدة "توروفريه أو بيرش" في مقاطعة "نورماندي" الفرنسية، أول طريق في العالم يعمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية.

يعمل هذا الطريق على إنارة جميع المصابيح فيه بالطاقة الشمسية، فيما يمكنه أيضاً أن يشحن السيارات التي تسير عليه بالكهرباء والطاقة النظيفة.

وافتتحت رسمياً وزيرة البيئة الفرنسية "سيجولين رويال"؛ الطريق الذي يبلغ طوله كيلو متراً، واستغرق إنشاؤه نحو 5 سنوات كاملة بتكلفة تصل 5.2 مليون دولار، الذي تمكّن من إنتاج وتثبيت نحو 30 ألف قدم مربع من الألواح الشمسية المغلفة بمادة "راتنج السيليلكون" القادرة على تحمُّل مختلف أنواع حركة المرور.
 
وأشارت الشركة المصنعة للطريق إلى أنه رغم تكلفة إنشائه الباهظة، إلا أنها أدركت كيف تقلل تلك التكلفة في المرات المقبلة، خاصة أنها تخطّط لتجهيز طرق بإجمالي طول يصل إلى ألف كيلو متر.

شارك برأيك
17
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,771
1200

1200

17 ديسمبر
5,426
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,786
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,133

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة