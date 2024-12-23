بلدة فرنسية تدشِّن أول طريق يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

يبلغ طوله كيلو متراً بتكلفة 5.2 مليون دولار أمريكي

دشّنت بلدة "توروفريه أو بيرش" في مقاطعة "نورماندي" الفرنسية، أول طريق في العالم يعمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية.

يعمل هذا الطريق على إنارة جميع المصابيح فيه بالطاقة الشمسية، فيما يمكنه أيضاً أن يشحن السيارات التي تسير عليه بالكهرباء والطاقة النظيفة.

وافتتحت رسمياً وزيرة البيئة الفرنسية "سيجولين رويال"؛ الطريق الذي يبلغ طوله كيلو متراً، واستغرق إنشاؤه نحو 5 سنوات كاملة بتكلفة تصل 5.2 مليون دولار، الذي تمكّن من إنتاج وتثبيت نحو 30 ألف قدم مربع من الألواح الشمسية المغلفة بمادة "راتنج السيليلكون" القادرة على تحمُّل مختلف أنواع حركة المرور.



وأشارت الشركة المصنعة للطريق إلى أنه رغم تكلفة إنشائه الباهظة، إلا أنها أدركت كيف تقلل تلك التكلفة في المرات المقبلة، خاصة أنها تخطّط لتجهيز طرق بإجمالي طول يصل إلى ألف كيلو متر.