"بلدية الزلفي" تدعو 69 شخصاً صدرت لهم منح بأوامر سامية للمراجعة

طالبتهم بإحضار أصل الهوية الوطنية والوكالة للوكلاء لحضور القرعة

دعت بلدية محافظة الزلفي، ٦٩ مواطناً ومواطنة ممن صدرت لهم منح في المحافظة بأوامر سامية، للمراجعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٦ / ١٤٣٨هـ عند العاشرة صباحاً وحضور القرعة التي سوف تجري في مسرح البلدية.



ونوهت البلدية للأشخاص المعلنة أسماؤهم بضرورة اصطحاب أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل الوكالة الشرعية للوكلاء عن غيرهم مع صورة منها حين الحضور.



وأكدت أن اللجنة ستقوم بسحب القرعة وفق الأنظمة والتعليمات بالنيابة عن من يتخلف عن الحضور من الأسماء المعلنة في الموعد المحدد.

