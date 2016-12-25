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بلدية الغزة تنفذ حملة لإزالة العشوائيات بمركزية مكة

رفعت 60 حاجزاً حديدياً وسلاسل وصبات عشوائية

 أزالت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة أكثر من 60 حاجزا حديديا وسلاسل وصبات عشوائية تستخدم في حجز مواقف للسيارات أمام الفنادق والعمائر السكنية بصورة غير نظامية .

 

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، المهندس حسن بن سعيد خنكار، إن البلدية تقوم بحملات مستمرة على كافة شوارع وأحياء المنطقة؛ في إطار خطة الأمانة بشأن تكثيف وجود مفتشيها بالطرق والميادين الرئيسية، ولتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام .

 

وبيَّن "خنكار" بأن هناك تنسيقا فعالا مع إدارة النظافة وعدة إدارات أخرى لتنفيذ هذه الحملات التي تهدف إلى إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق؛ لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

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بلدية الغزة تنفذ حملة لإزالة العشوائيات بمركزية مكة
سبق

 أزالت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة أكثر من 60 حاجزا حديديا وسلاسل وصبات عشوائية تستخدم في حجز مواقف للسيارات أمام الفنادق والعمائر السكنية بصورة غير نظامية .

 

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، المهندس حسن بن سعيد خنكار، إن البلدية تقوم بحملات مستمرة على كافة شوارع وأحياء المنطقة؛ في إطار خطة الأمانة بشأن تكثيف وجود مفتشيها بالطرق والميادين الرئيسية، ولتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام .

 

وبيَّن "خنكار" بأن هناك تنسيقا فعالا مع إدارة النظافة وعدة إدارات أخرى لتنفيذ هذه الحملات التي تهدف إلى إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق؛ لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
03:26 PM
رفعت 60 حاجزاً حديدياً وسلاسل وصبات عشوائية

بلدية الغزة تنفذ حملة لإزالة العشوائيات بمركزية مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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 أزالت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة أكثر من 60 حاجزا حديديا وسلاسل وصبات عشوائية تستخدم في حجز مواقف للسيارات أمام الفنادق والعمائر السكنية بصورة غير نظامية .

 

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، المهندس حسن بن سعيد خنكار، إن البلدية تقوم بحملات مستمرة على كافة شوارع وأحياء المنطقة؛ في إطار خطة الأمانة بشأن تكثيف وجود مفتشيها بالطرق والميادين الرئيسية، ولتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام .

 

وبيَّن "خنكار" بأن هناك تنسيقا فعالا مع إدارة النظافة وعدة إدارات أخرى لتنفيذ هذه الحملات التي تهدف إلى إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق؛ لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

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