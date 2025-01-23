"بلدية النماص".. خطط توسعية لفتح طرق تربط الشرق بالغرب

​أنشأت سوقاً للخضروات وآخر للأعلاف وثالثاً للأغنام ومسلخاً

تواصل بلدية محافظة النماص عملها الميداني من خلال خططها التوسعية للمحافظة بفتح طرق تربط الشرق بالغرب وذلك بجهودها الذاتية.

وأوضح رئيس بلدية النماص يحيى خلوفة محمد القحطاني، أن البلدية لديها مشاريع مستقبلية وتنموية بفتح طرق تربط الشرق بالغرب مثل طريق آل زينب، ويصل طوله قرابة ستة كيلومترات، وفتح طريق آخر بداية من وكالة تويوتا إلى طريق آل هيه.

وأضاف أن البلديه أنشأت سوقاً للخضروات وآخر للأعلاف ومسلخاً وسوقاً للأغنام، وسوف يتم نقلها فور الانتهاء من الطريق الذي يجري العمل عليه حالياً، ولا يزال في مراحله النهائية.

واختتم حديثه مقدماً شكره لأمير منطقة عسير؛ لحرصه على تنمية وتطوير المنطقة، وكذلك أمين عسير على متابعته ودعمه للبلدية، ومباركته لأعمال البلدية بالمحافظة.

يذكر أن المحافظة تشهد ورشة عمل متتالية منذ ثلاثة أشهر؛ استعداداً لموسم صيف العام الحالي.

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