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بلدية بيشة تضبط مركبة تابعة لإحدى الملاحم تحمل أغنامًا نافقة

مطالبات بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه لحومًا فاسدة

ضبطت بلدية بيشة مساء أمس الاثنين مركبة تابعة لإحدى الملاحم، تحمل في صندوقها أغنامًا نافقة غير صالحة للاستهلاك البشري.
 
وأشارت البلدية عبر موقعها بحساب التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنها تمكنت من ضبط  سيارة تابعة لإحدى الملاحم في محافظة بيشة، بها مواشٍ نافقة، دون تحديد موقع الملحمة، أو الكشف عن تفاصيل الضبط، أو العقوبة.. فيما يطالب الكثير من المواطنين والمقيمين بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه أغنامًا نافقة في الملحمة، إضافة إلى إصدار العقوبات المناسبة بحق من يثبت بيعه أغنامًا نافقة .
 

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بلدية بيشة تضبط مركبة تابعة لإحدى الملاحم تحمل أغنامًا نافقة
سبق

ضبطت بلدية بيشة مساء أمس الاثنين مركبة تابعة لإحدى الملاحم، تحمل في صندوقها أغنامًا نافقة غير صالحة للاستهلاك البشري.
 
وأشارت البلدية عبر موقعها بحساب التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنها تمكنت من ضبط  سيارة تابعة لإحدى الملاحم في محافظة بيشة، بها مواشٍ نافقة، دون تحديد موقع الملحمة، أو الكشف عن تفاصيل الضبط، أو العقوبة.. فيما يطالب الكثير من المواطنين والمقيمين بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه أغنامًا نافقة في الملحمة، إضافة إلى إصدار العقوبات المناسبة بحق من يثبت بيعه أغنامًا نافقة .
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:57 AM
مطالبات بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه لحومًا فاسدة

بلدية بيشة تضبط مركبة تابعة لإحدى الملاحم تحمل أغنامًا نافقة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
26
14,808

ضبطت بلدية بيشة مساء أمس الاثنين مركبة تابعة لإحدى الملاحم، تحمل في صندوقها أغنامًا نافقة غير صالحة للاستهلاك البشري.
 
وأشارت البلدية عبر موقعها بحساب التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنها تمكنت من ضبط  سيارة تابعة لإحدى الملاحم في محافظة بيشة، بها مواشٍ نافقة، دون تحديد موقع الملحمة، أو الكشف عن تفاصيل الضبط، أو العقوبة.. فيما يطالب الكثير من المواطنين والمقيمين بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه أغنامًا نافقة في الملحمة، إضافة إلى إصدار العقوبات المناسبة بحق من يثبت بيعه أغنامًا نافقة .
 

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