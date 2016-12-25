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"بلدية بيشة" تنجز مشاريع خدمية بكلفة 130 مليون ريال العام الماضي

شملت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات

أنجزت بلدية محافظة بيشة، عدداً من المشاريع الحيوية والخدمية الهامة خلال العام الماضي بتكلفة مالية بلغت أكثر من 130 مليون ريال.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر، أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتوسعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة بخطى حثيثة ورؤى مدروسة.

 

ولفت "آل بشر" إلى أن محافظة بيشة احتضنت عدداً من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها، شَمِلت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للجمهور، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة تطويرية للمحافظة.

 

وأكد أن المشاريع شَمِلت مشروع سوق التمور بقيمة 7771900 ريال، وسوق النساء بقيمة مليون ريال، ومشروع مشتل البلدية بقيمة 765000 ريال، ومشاريع تحسين وتطوير التقاطعات والدوارات 18039219 ريالاً، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق الأمير فيصل بن خالد 4000000 ريال، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق عمر بن الخطاب 2000000 ريال، ومشروع ازدواجية وإنارة طريق "بيشة- المدراء- المروة" بطول 6كم 3500000 ريال، وازدواجية وإنارة طريق خادم الحرمين الشريفين 6670000 ريال، وازدواجية طريق "بيشة- الحرف- الهيشة" مع تقاطع طريق سبت العلايا بطول 7كم بقيمة 4410000 ريال، ومشروع السلامة المرورية بما فيها الشاشات الإلكترونية 6745000 ريال، وإنشاء عدد (22) مبنى خدمياً بالمرافق العامة بما فيها مباني خدمات سد الملك فهد، ومبنى خدمات مكتب العطف بقيمة إجمالية 4997999 ريالاً، وإنارة 10 آلاف عمود إنارة بقيمة إجمالية 2005900 ريال، ومشاريع سفلتة بعدد من المخططات 16482375 ريالاً، وازدواجية طريق الدحو بطول 3800 م.ط بقيمة 1791000 ريال، كما شملت المشاريع إنشاء ستة ملاعب، وإعادة وتأهيل عدد من الحدائق، وإنشاء حديقة جديدة بلغت قرابة العشرين مليون ريال.

 

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"بلدية بيشة" تنجز مشاريع خدمية بكلفة 130 مليون ريال العام الماضي
سبق

أنجزت بلدية محافظة بيشة، عدداً من المشاريع الحيوية والخدمية الهامة خلال العام الماضي بتكلفة مالية بلغت أكثر من 130 مليون ريال.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر، أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتوسعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة بخطى حثيثة ورؤى مدروسة.

 

ولفت "آل بشر" إلى أن محافظة بيشة احتضنت عدداً من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها، شَمِلت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للجمهور، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة تطويرية للمحافظة.

 

وأكد أن المشاريع شَمِلت مشروع سوق التمور بقيمة 7771900 ريال، وسوق النساء بقيمة مليون ريال، ومشروع مشتل البلدية بقيمة 765000 ريال، ومشاريع تحسين وتطوير التقاطعات والدوارات 18039219 ريالاً، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق الأمير فيصل بن خالد 4000000 ريال، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق عمر بن الخطاب 2000000 ريال، ومشروع ازدواجية وإنارة طريق "بيشة- المدراء- المروة" بطول 6كم 3500000 ريال، وازدواجية وإنارة طريق خادم الحرمين الشريفين 6670000 ريال، وازدواجية طريق "بيشة- الحرف- الهيشة" مع تقاطع طريق سبت العلايا بطول 7كم بقيمة 4410000 ريال، ومشروع السلامة المرورية بما فيها الشاشات الإلكترونية 6745000 ريال، وإنشاء عدد (22) مبنى خدمياً بالمرافق العامة بما فيها مباني خدمات سد الملك فهد، ومبنى خدمات مكتب العطف بقيمة إجمالية 4997999 ريالاً، وإنارة 10 آلاف عمود إنارة بقيمة إجمالية 2005900 ريال، ومشاريع سفلتة بعدد من المخططات 16482375 ريالاً، وازدواجية طريق الدحو بطول 3800 م.ط بقيمة 1791000 ريال، كما شملت المشاريع إنشاء ستة ملاعب، وإعادة وتأهيل عدد من الحدائق، وإنشاء حديقة جديدة بلغت قرابة العشرين مليون ريال.

 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:50 PM
شملت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات

"بلدية بيشة" تنجز مشاريع خدمية بكلفة 130 مليون ريال العام الماضي

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ظافر الشهري - بيشة
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أنجزت بلدية محافظة بيشة، عدداً من المشاريع الحيوية والخدمية الهامة خلال العام الماضي بتكلفة مالية بلغت أكثر من 130 مليون ريال.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر، أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتوسعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة بخطى حثيثة ورؤى مدروسة.

 

ولفت "آل بشر" إلى أن محافظة بيشة احتضنت عدداً من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها، شَمِلت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للجمهور، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة تطويرية للمحافظة.

 

وأكد أن المشاريع شَمِلت مشروع سوق التمور بقيمة 7771900 ريال، وسوق النساء بقيمة مليون ريال، ومشروع مشتل البلدية بقيمة 765000 ريال، ومشاريع تحسين وتطوير التقاطعات والدوارات 18039219 ريالاً، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق الأمير فيصل بن خالد 4000000 ريال، وتحسين وتطوير سفلتة ورصف وإنارة طريق عمر بن الخطاب 2000000 ريال، ومشروع ازدواجية وإنارة طريق "بيشة- المدراء- المروة" بطول 6كم 3500000 ريال، وازدواجية وإنارة طريق خادم الحرمين الشريفين 6670000 ريال، وازدواجية طريق "بيشة- الحرف- الهيشة" مع تقاطع طريق سبت العلايا بطول 7كم بقيمة 4410000 ريال، ومشروع السلامة المرورية بما فيها الشاشات الإلكترونية 6745000 ريال، وإنشاء عدد (22) مبنى خدمياً بالمرافق العامة بما فيها مباني خدمات سد الملك فهد، ومبنى خدمات مكتب العطف بقيمة إجمالية 4997999 ريالاً، وإنارة 10 آلاف عمود إنارة بقيمة إجمالية 2005900 ريال، ومشاريع سفلتة بعدد من المخططات 16482375 ريالاً، وازدواجية طريق الدحو بطول 3800 م.ط بقيمة 1791000 ريال، كما شملت المشاريع إنشاء ستة ملاعب، وإعادة وتأهيل عدد من الحدائق، وإنشاء حديقة جديدة بلغت قرابة العشرين مليون ريال.

 

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