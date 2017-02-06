بلدية جنوب جدة تستعيد 3 ملايين م2 من لصوص الأراضي

أحبطت بيع مخطط عشوائي حديث جنوب حي السنابل

استعادت بلدية الجنوب الفرعية بمحافظة جدة ثلاثة ملايين و300 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد أن استولى عليها لصوص الأراضي، وقاموا بتقسيمها إلى مخططات؛ تمهيداً لبيعها.

وقال المهندس محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية: "البلدية أحبطت بيع مخطط عشوائي حديث غرب منطقة الخمرة (أرض المليسا) جوار محطة شركة الكهرباء، وهو عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد تقسيمات أراضٍ تُقدّر بنحو مليوني متر مربع".

وأضاف: "قامت البلدية بإزالة مخطط عشوائي عبارة عن بتر خرسانية وغرف مكاتب ودكات في منطقة أبو جعالة مساحتها مليون متر مربع".

هذا، وقد أحبطت بلدية الجنوب بيع مخطط عشوائي حديث جنوب حي السنابل، وذلك بإزالة بتر خرسانية وعلامات لتقسيمات وتحديد أراضٍ بمساحة 150 ألف متر مربع، كما أزالت مخططاً عشوائياً شمال طريق الحرمين جوار شركة الغاز، عبارة عن أعمال حفر وأسوار وبتر خرسانية تقدّر بمائة ألف متر مربع، إلى جانب إزالة تعديات مكونة من سور حديدي وأشجار زراعية على أرض شمال طريق الحرمين تقدّر بـ 50 ألف متر مربع.

وفي الألفية الشعبي جنوب جدة؛ أزالت البلدية خمسة أحواش غير نظامية على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع.

جدير بالذكر أن بلدية الجنوب أحبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية تعدّيات تقدر بنحو 11 مليوناً ونصف مليون متر مربع.