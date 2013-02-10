بلدية "شوقية مكة" تغلق وتغرم وتنذر 9 محلات بسبب مخالفات

صادرت كميات من الأغذية غير الصالحة وأدوات الطبخ التالفة

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة وغرّمت وأنذرت تسعة محلات عبارة عن محطات وقود على طريق الليث ومحطات تحلية مياه ومحلات بناشر ومراكز تسويق، إثر حملة قامت بها كما شملت موقع حراج الخضروات والفواكه.

وتضمنت الحملة إنهاء جميع الملاحظات سواء ما يتعلق بإخلاء الموقع من الباعة لانتهاء موعد الحراج أو إلزام ومتابعة المستثمر بإتمام نظافة موقع الحراج.

وأسفرت الحملة عن مصادرة أدوات للطبخ عبارة عن سبع أسطوانات غاز وسخان أطعمة كبير وخمسة مواقد غاز وإتلاف 10 حبات دجاج غير صالحة و10كجم رز وحوالي 30 كجم بهارت مشكله ومكسرات وعجين وايدامات و10 كجم حلويات مجهولة المصدر.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة المهندس ممدوح بن محمد عراقي: "ستشن حملات مكثفة يومية على محلات عرض وبيع المواد الغذائية وحلقة الخضار ومحطات المياه والوقود وغيرها من الأنشطة".

وأضاف: "توجد تكليفات للفرق الميدانية ، بتشديد عمليات الرقابة على كافة الأسواق والانشطة التجارية المختلفة بالمنطقة ، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات الامنية المختصة ، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة وتحرير المحاضر للمخالفين والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على هذه الانشطة للحد من تلاعب بعض المخالفين".

وأردف: "نعمل على ضبط مخالفات البيع ، ومنع تداول مواد غذائية مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمد، وهناك حملات دورية على حراج الخضار ومحلات البيع بالجملة".

وقال "عراقي": "الحملات الرقابية تشمل متابعة حلقة الخضار والحراج والثلاجات التموينية وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتى لها علاقة بالغذاء الذى يقدم للمستهلك ، والأسواق وكذلك محطات الوقود ومحطات المياه ومحلات البناشر ، فضلاً عن الإشراف على جميع محلات الأغذية واللحوم والدواجن ، حرصًا على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم".

وأضاف: "الحملات تستهدف متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، مع الالتزام بالمواصفات الانشائية لهذه المحلات ، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية".

وأردف: "البلدية شكلت عددا من الفرق الرقابية من ذوي الخبرات والامكانيات العالية ، حيث ضمت الفرق رئيس قسم المواد الغذائية مشهور العويضي ورئيس قسم رخص المهن محمد القرشي ومساعد رئيس قسم الاسواق نايف المالكي ومشرف قسم الاسواق شاكر العبدلي والمراقبين رميح القارحي وأمين شاولي والمراقبين الصحيين مروان الرحيلي وخالد الحربي ومراقبي قسم الأسواق عادل بره وأحمد الزهراني".

وقد تم تنفيذ حملات رقابية مشددة وتطبيق عدد من العقوبات على المخالفات، في إطار العمل على زيادة الوعى الصحى لدى أصحاب المحلات بضرورة تجهيز محلاتهم.