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بلدية "عمرة مكة" تزيل تعديات على 60 كم2 في "أم طبيق"

"سندي": لن نتهاون في التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات

 أزالت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، تعديات على مساحة 60 كم2 في مخطط بمنطقة أم طبيق يضم عدداً كبيراً من القِطَع السكنية والأحواش المخالفة المُقامة بطرق عشوائية يبلغ عددها 90 حوشاً.

 

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي: "شارك في الإزالة عدد من أفراد الجهات الأمنية".

 

وأضاف: "التعديات عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية".

 

وأردف: "لن نتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات".

 

وتابع: "جميع التعديات تمثّل اعتداءً على أحد المخططات بمنطقة أم طبيق الواقعة شرق الطريق الدائري الرابع، أقامها مواطنون ومخالفون على الأراضي الحكومية دون وجود أي دليل ملكية".

 

وقال "سندي": "البلدية تكثّف عمَل الفِرَق الميدانية لمراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية "عمرة مكة" تزيل تعديات على 60 كم2 في "أم طبيق"
سبق

 أزالت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، تعديات على مساحة 60 كم2 في مخطط بمنطقة أم طبيق يضم عدداً كبيراً من القِطَع السكنية والأحواش المخالفة المُقامة بطرق عشوائية يبلغ عددها 90 حوشاً.

 

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي: "شارك في الإزالة عدد من أفراد الجهات الأمنية".

 

وأضاف: "التعديات عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية".

 

وأردف: "لن نتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات".

 

وتابع: "جميع التعديات تمثّل اعتداءً على أحد المخططات بمنطقة أم طبيق الواقعة شرق الطريق الدائري الرابع، أقامها مواطنون ومخالفون على الأراضي الحكومية دون وجود أي دليل ملكية".

 

وقال "سندي": "البلدية تكثّف عمَل الفِرَق الميدانية لمراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية".

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
03:24 PM
"سندي": لن نتهاون في التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات

بلدية "عمرة مكة" تزيل تعديات على 60 كم2 في "أم طبيق"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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8,973

 أزالت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، تعديات على مساحة 60 كم2 في مخطط بمنطقة أم طبيق يضم عدداً كبيراً من القِطَع السكنية والأحواش المخالفة المُقامة بطرق عشوائية يبلغ عددها 90 حوشاً.

 

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي: "شارك في الإزالة عدد من أفراد الجهات الأمنية".

 

وأضاف: "التعديات عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية".

 

وأردف: "لن نتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات".

 

وتابع: "جميع التعديات تمثّل اعتداءً على أحد المخططات بمنطقة أم طبيق الواقعة شرق الطريق الدائري الرابع، أقامها مواطنون ومخالفون على الأراضي الحكومية دون وجود أي دليل ملكية".

 

وقال "سندي": "البلدية تكثّف عمَل الفِرَق الميدانية لمراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية".

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