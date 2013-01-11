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بلدية وادي جازان تغلق 51 محلاً مخالفاً في 3 أشهر

صادرت 450 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة

نفّذت بلدية وادي جازان جولات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استهدفت جميع المحالّ المتعلقة بالصحة العامة بمركز وقرى وادي جازان، وتم فرض عدد من العقوبات شملت بالإغلاق أو المصادرة، حيث تم إغلاق 51 محلاً ومصادرة 450 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان يحيى الحكمي أن هذه الجولات تتم بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس شاكر بن محمد مباركي.

وشدد "المباركي" على ضرورة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحالّ المخالفة، وذلك بناءً على توجيهات أمين منطقة جازان لعموم البلديات المرتبطة بالأمانة.

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بلدية وادي جازان تغلق 51 محلاً مخالفاً في 3 أشهر
سبق

نفّذت بلدية وادي جازان جولات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استهدفت جميع المحالّ المتعلقة بالصحة العامة بمركز وقرى وادي جازان، وتم فرض عدد من العقوبات شملت بالإغلاق أو المصادرة، حيث تم إغلاق 51 محلاً ومصادرة 450 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان يحيى الحكمي أن هذه الجولات تتم بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس شاكر بن محمد مباركي.

وشدد "المباركي" على ضرورة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحالّ المخالفة، وذلك بناءً على توجيهات أمين منطقة جازان لعموم البلديات المرتبطة بالأمانة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
01:01 PM
صادرت 450 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة

بلدية وادي جازان تغلق 51 محلاً مخالفاً في 3 أشهر

A A A
ياسر العتيبي - جازان
0
1,094

نفّذت بلدية وادي جازان جولات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استهدفت جميع المحالّ المتعلقة بالصحة العامة بمركز وقرى وادي جازان، وتم فرض عدد من العقوبات شملت بالإغلاق أو المصادرة، حيث تم إغلاق 51 محلاً ومصادرة 450 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان يحيى الحكمي أن هذه الجولات تتم بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس شاكر بن محمد مباركي.

وشدد "المباركي" على ضرورة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحالّ المخالفة، وذلك بناءً على توجيهات أمين منطقة جازان لعموم البلديات المرتبطة بالأمانة.

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