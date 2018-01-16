النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الخرج" يطالب المحافظة بلجنة عاجلة لمعالجة تسعيرة المطاعم والملاحم

بعد شكاوى الأهالي من ارتفاعها رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها

رفع المجلس البلدي بالخرج خطاباً لمحافظ الخرج؛ لتشكيل لجنة عاجلة تتولى مهمة دراسة ومعالجة تسعيرة المطابخ والمطاعم والملاحم بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المحافظة، بعد شكاوى مستمرة من الأهالي.

يُذكر أن المجلس البلدي سعى جاهداً مع المطاعم والمطابخ لمعالجة الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث إن المطاعم والمطابخ والملاحم ما زالت بأسعارها المرتفعة رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها، ومطالبات عدد من أفراد المجتمع بإلزام تلك المحالّ بالتماشي مع انخفاض الأسعار.

وأشار رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي إلى أن المجلس حريص كل الحرص على كل ما يتعلق بهموم المواطن، وقد سعى سابقاً مع المطاعم لمعالجة الأسعار، ويأتي ذلك من منطلق تلمّس المجلس البلدي بالخرج شكاوى وهموم المواطنين واحتياجاتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي الخرج" يطالب المحافظة بلجنة عاجلة لمعالجة تسعيرة المطاعم والملاحم
سبق

رفع المجلس البلدي بالخرج خطاباً لمحافظ الخرج؛ لتشكيل لجنة عاجلة تتولى مهمة دراسة ومعالجة تسعيرة المطابخ والمطاعم والملاحم بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المحافظة، بعد شكاوى مستمرة من الأهالي.

يُذكر أن المجلس البلدي سعى جاهداً مع المطاعم والمطابخ لمعالجة الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث إن المطاعم والمطابخ والملاحم ما زالت بأسعارها المرتفعة رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها، ومطالبات عدد من أفراد المجتمع بإلزام تلك المحالّ بالتماشي مع انخفاض الأسعار.

وأشار رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي إلى أن المجلس حريص كل الحرص على كل ما يتعلق بهموم المواطن، وقد سعى سابقاً مع المطاعم لمعالجة الأسعار، ويأتي ذلك من منطلق تلمّس المجلس البلدي بالخرج شكاوى وهموم المواطنين واحتياجاتهم.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:31 PM
بعد شكاوى الأهالي من ارتفاعها رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها

"بلدي الخرج" يطالب المحافظة بلجنة عاجلة لمعالجة تسعيرة المطاعم والملاحم

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,607

رفع المجلس البلدي بالخرج خطاباً لمحافظ الخرج؛ لتشكيل لجنة عاجلة تتولى مهمة دراسة ومعالجة تسعيرة المطابخ والمطاعم والملاحم بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المحافظة، بعد شكاوى مستمرة من الأهالي.

يُذكر أن المجلس البلدي سعى جاهداً مع المطاعم والمطابخ لمعالجة الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث إن المطاعم والمطابخ والملاحم ما زالت بأسعارها المرتفعة رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها، ومطالبات عدد من أفراد المجتمع بإلزام تلك المحالّ بالتماشي مع انخفاض الأسعار.

وأشار رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي إلى أن المجلس حريص كل الحرص على كل ما يتعلق بهموم المواطن، وقد سعى سابقاً مع المطاعم لمعالجة الأسعار، ويأتي ذلك من منطلق تلمّس المجلس البلدي بالخرج شكاوى وهموم المواطنين واحتياجاتهم.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,484
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,443
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة