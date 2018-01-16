"بلدي الخرج" يطالب المحافظة بلجنة عاجلة لمعالجة تسعيرة المطاعم والملاحم

بعد شكاوى الأهالي من ارتفاعها رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها

رفع المجلس البلدي بالخرج خطاباً لمحافظ الخرج؛ لتشكيل لجنة عاجلة تتولى مهمة دراسة ومعالجة تسعيرة المطابخ والمطاعم والملاحم بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المحافظة، بعد شكاوى مستمرة من الأهالي.

يُذكر أن المجلس البلدي سعى جاهداً مع المطاعم والمطابخ لمعالجة الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث إن المطاعم والمطابخ والملاحم ما زالت بأسعارها المرتفعة رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها، ومطالبات عدد من أفراد المجتمع بإلزام تلك المحالّ بالتماشي مع انخفاض الأسعار.

وأشار رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي إلى أن المجلس حريص كل الحرص على كل ما يتعلق بهموم المواطن، وقد سعى سابقاً مع المطاعم لمعالجة الأسعار، ويأتي ذلك من منطلق تلمّس المجلس البلدي بالخرج شكاوى وهموم المواطنين واحتياجاتهم.