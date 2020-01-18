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"بلدي الخرج" يطالب باجتماع عاجل للجهات المعنية لبحث هبوط أحد الأحياء

للحفاظ على الأرواح والممتلكات

طالب المجلس البلدي لمحافظة الخرج بتشكيل لجنة عاجلة تضم المحافظة والمجلس البلدي وبلدية الخرج وإدارة المياه وإدارة التعليم والدفاع المدني لبحث أسباب مشكلة الهبوط الأرضي بشارع عمرو بن العاص بحي الخزامى والحلول قصيرة وطويلة المدى وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة بأسرع وقت ممكن لوضع حل نهائي لهذه المشكلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

يأتي هذا إنطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمجلس البلدي للرقي بالخدمات البلدية، ونظراً لاستياء وتذمر عدد من الأهالي بمحافظة الخرج وخاصة أهالي حي الخزامى من تأخر العمل. 

 

وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي قد زاروا في وقت سابق الموقع حيث أفاد المختصين بإدارة المياه بالخرج أن الهبوط الحاصل في حي الخزامى بشارع عمرو بن العاص نتيجة لكسر في إحدى مواسير الصرف الصحي، والتي على أثرها سيتم تشكيل لجنة عمل للمعالجة بعد التأكد من أسباب الهبوط الفعلية ومعالجتها.

 

من جهته أكد رئيس المجلس البلدي بالخرج. مصلح العنزي بعد زيارات عديدة للموقع، بضرورة تتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة.

 

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"بلدي الخرج" يطالب باجتماع عاجل للجهات المعنية لبحث هبوط أحد الأحياء
سبق

طالب المجلس البلدي لمحافظة الخرج بتشكيل لجنة عاجلة تضم المحافظة والمجلس البلدي وبلدية الخرج وإدارة المياه وإدارة التعليم والدفاع المدني لبحث أسباب مشكلة الهبوط الأرضي بشارع عمرو بن العاص بحي الخزامى والحلول قصيرة وطويلة المدى وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة بأسرع وقت ممكن لوضع حل نهائي لهذه المشكلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

يأتي هذا إنطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمجلس البلدي للرقي بالخدمات البلدية، ونظراً لاستياء وتذمر عدد من الأهالي بمحافظة الخرج وخاصة أهالي حي الخزامى من تأخر العمل. 

 

وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي قد زاروا في وقت سابق الموقع حيث أفاد المختصين بإدارة المياه بالخرج أن الهبوط الحاصل في حي الخزامى بشارع عمرو بن العاص نتيجة لكسر في إحدى مواسير الصرف الصحي، والتي على أثرها سيتم تشكيل لجنة عمل للمعالجة بعد التأكد من أسباب الهبوط الفعلية ومعالجتها.

 

من جهته أكد رئيس المجلس البلدي بالخرج. مصلح العنزي بعد زيارات عديدة للموقع، بضرورة تتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة.

 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
06:23 PM
للحفاظ على الأرواح والممتلكات

"بلدي الخرج" يطالب باجتماع عاجل للجهات المعنية لبحث هبوط أحد الأحياء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
12
23,566

طالب المجلس البلدي لمحافظة الخرج بتشكيل لجنة عاجلة تضم المحافظة والمجلس البلدي وبلدية الخرج وإدارة المياه وإدارة التعليم والدفاع المدني لبحث أسباب مشكلة الهبوط الأرضي بشارع عمرو بن العاص بحي الخزامى والحلول قصيرة وطويلة المدى وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة بأسرع وقت ممكن لوضع حل نهائي لهذه المشكلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

يأتي هذا إنطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمجلس البلدي للرقي بالخدمات البلدية، ونظراً لاستياء وتذمر عدد من الأهالي بمحافظة الخرج وخاصة أهالي حي الخزامى من تأخر العمل. 

 

وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي قد زاروا في وقت سابق الموقع حيث أفاد المختصين بإدارة المياه بالخرج أن الهبوط الحاصل في حي الخزامى بشارع عمرو بن العاص نتيجة لكسر في إحدى مواسير الصرف الصحي، والتي على أثرها سيتم تشكيل لجنة عمل للمعالجة بعد التأكد من أسباب الهبوط الفعلية ومعالجتها.

 

من جهته أكد رئيس المجلس البلدي بالخرج. مصلح العنزي بعد زيارات عديدة للموقع، بضرورة تتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة.

 

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