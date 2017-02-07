"بلدي الطائف " يناقش مشاريع الأمانة ومخصصاتها المالية لـ 3 سنوات قادمة

​ استعرض خدمات يقدمها للمواطنين في لقاء مع المحافظ أمس

استعرض المجلس البلدي بالطائف اليوم في جلسة طارئة، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي، وبحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، ووكيل المشاريع المهندس عمر نحاس المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للثلاث السنوات القادمة، وكذلك المشاريع المقترحة بعد تحديد المخصصات المالية للأمانة.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج قد استهل الاجتماع بالإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس تجاه خدمة المواطنين بمحافظة الطائف والتعاون المشترك بين المجلس والأمانة خلال الفترة الماضية من أعمال المجالس البلدية.

فيما تناول رئيس وأعضاء المجلس النقاش المشاريع وأهمية إنجازها وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطن، ثم أقر المجلس أولويات المشاريع التي ستُنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة بإذن الله.



واختتم رئيس المجلس العتيبي الاجتماع بالشكر الجزيل لولاة أمرنا - حفظهم الله - لما يولونه من حرص واهتمام براحة المواطن، كما أثنى على جهود الأمانة وأعضاء المجلس البلدي المبذولة لخدمة أهالي وزوار محافظة الطائف، وأن يكلل أعمال الجميع بالتوفيق.

وفي سياق متصل كان محافظ الطائف المكلف سعد الميموني، قد التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ديوان المحافظة، بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، حيث رحب المحافظ برئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي وجميع الأعضاء، وألقى كلمة حث فيها على تقديم كل سبل الراحة لسكان محافظة الطائف وزوارها لتلبية تطلعاتهم وفقاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة حفظها الله.

ثم ألقى أمين الطائف المهندس المخرج كلمة شكر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم التي يبذلونها من أجل إيصال صوت المواطن للمسؤولين وجولاتهم الميدانية والتعاون المثمر بين الجانبين.

واستعرض رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي في كلمته الخدمات التي يقدمها المجلس من أجل المواطن وحرصه على دعم عجلة التنمية في محافظة الطائف، ونقل كل ما يلامس احتياجات وهموم المواطنين ومتابعتها من خلال لجان المجلس المختصة وفق اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية.

واختتم محافظ الطائف اللقاء بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم المبذولة تجاه محافظة الطائف، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.