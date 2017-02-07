النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الطائف " يناقش مشاريع الأمانة ومخصصاتها المالية لـ 3 سنوات قادمة

​ استعرض خدمات يقدمها للمواطنين في لقاء مع المحافظ أمس

استعرض المجلس البلدي بالطائف اليوم في جلسة طارئة، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي، وبحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، ووكيل المشاريع المهندس عمر نحاس المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للثلاث السنوات القادمة، وكذلك المشاريع المقترحة بعد تحديد المخصصات المالية للأمانة.
وكان أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج قد استهل الاجتماع بالإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس تجاه خدمة المواطنين بمحافظة الطائف والتعاون المشترك بين المجلس والأمانة خلال الفترة الماضية من أعمال المجالس البلدية.
فيما تناول رئيس وأعضاء المجلس النقاش المشاريع وأهمية إنجازها وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطن، ثم أقر المجلس أولويات المشاريع التي ستُنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة بإذن الله.
 
واختتم رئيس المجلس العتيبي الاجتماع بالشكر الجزيل لولاة أمرنا - حفظهم الله - لما يولونه من حرص واهتمام براحة المواطن، كما أثنى على جهود الأمانة وأعضاء المجلس البلدي المبذولة لخدمة أهالي وزوار محافظة الطائف، وأن يكلل أعمال الجميع بالتوفيق.
وفي سياق متصل كان محافظ الطائف المكلف سعد الميموني، قد التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ديوان المحافظة، بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، حيث رحب المحافظ برئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي وجميع الأعضاء، وألقى كلمة حث فيها على تقديم كل سبل الراحة لسكان محافظة الطائف وزوارها لتلبية تطلعاتهم وفقاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة حفظها الله.
ثم ألقى أمين الطائف المهندس المخرج كلمة شكر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم التي يبذلونها من أجل إيصال صوت المواطن للمسؤولين وجولاتهم الميدانية والتعاون المثمر بين الجانبين.
واستعرض رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي في كلمته الخدمات التي يقدمها المجلس من أجل المواطن وحرصه على دعم عجلة التنمية في محافظة الطائف، ونقل كل ما يلامس احتياجات وهموم المواطنين ومتابعتها من خلال لجان المجلس المختصة وفق اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية.

واختتم محافظ الطائف اللقاء بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم المبذولة تجاه محافظة الطائف، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي الطائف " يناقش مشاريع الأمانة ومخصصاتها المالية لـ 3 سنوات قادمة
سبق

استعرض المجلس البلدي بالطائف اليوم في جلسة طارئة، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي، وبحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، ووكيل المشاريع المهندس عمر نحاس المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للثلاث السنوات القادمة، وكذلك المشاريع المقترحة بعد تحديد المخصصات المالية للأمانة.
وكان أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج قد استهل الاجتماع بالإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس تجاه خدمة المواطنين بمحافظة الطائف والتعاون المشترك بين المجلس والأمانة خلال الفترة الماضية من أعمال المجالس البلدية.
فيما تناول رئيس وأعضاء المجلس النقاش المشاريع وأهمية إنجازها وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطن، ثم أقر المجلس أولويات المشاريع التي ستُنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة بإذن الله.
 
واختتم رئيس المجلس العتيبي الاجتماع بالشكر الجزيل لولاة أمرنا - حفظهم الله - لما يولونه من حرص واهتمام براحة المواطن، كما أثنى على جهود الأمانة وأعضاء المجلس البلدي المبذولة لخدمة أهالي وزوار محافظة الطائف، وأن يكلل أعمال الجميع بالتوفيق.
وفي سياق متصل كان محافظ الطائف المكلف سعد الميموني، قد التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ديوان المحافظة، بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، حيث رحب المحافظ برئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي وجميع الأعضاء، وألقى كلمة حث فيها على تقديم كل سبل الراحة لسكان محافظة الطائف وزوارها لتلبية تطلعاتهم وفقاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة حفظها الله.
ثم ألقى أمين الطائف المهندس المخرج كلمة شكر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم التي يبذلونها من أجل إيصال صوت المواطن للمسؤولين وجولاتهم الميدانية والتعاون المثمر بين الجانبين.
واستعرض رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي في كلمته الخدمات التي يقدمها المجلس من أجل المواطن وحرصه على دعم عجلة التنمية في محافظة الطائف، ونقل كل ما يلامس احتياجات وهموم المواطنين ومتابعتها من خلال لجان المجلس المختصة وفق اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية.

واختتم محافظ الطائف اللقاء بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم المبذولة تجاه محافظة الطائف، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:46 PM
​ استعرض خدمات يقدمها للمواطنين في لقاء مع المحافظ أمس

"بلدي الطائف " يناقش مشاريع الأمانة ومخصصاتها المالية لـ 3 سنوات قادمة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
544

استعرض المجلس البلدي بالطائف اليوم في جلسة طارئة، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي، وبحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، ووكيل المشاريع المهندس عمر نحاس المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للثلاث السنوات القادمة، وكذلك المشاريع المقترحة بعد تحديد المخصصات المالية للأمانة.
وكان أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج قد استهل الاجتماع بالإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس تجاه خدمة المواطنين بمحافظة الطائف والتعاون المشترك بين المجلس والأمانة خلال الفترة الماضية من أعمال المجالس البلدية.
فيما تناول رئيس وأعضاء المجلس النقاش المشاريع وأهمية إنجازها وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطن، ثم أقر المجلس أولويات المشاريع التي ستُنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة بإذن الله.
 
واختتم رئيس المجلس العتيبي الاجتماع بالشكر الجزيل لولاة أمرنا - حفظهم الله - لما يولونه من حرص واهتمام براحة المواطن، كما أثنى على جهود الأمانة وأعضاء المجلس البلدي المبذولة لخدمة أهالي وزوار محافظة الطائف، وأن يكلل أعمال الجميع بالتوفيق.
وفي سياق متصل كان محافظ الطائف المكلف سعد الميموني، قد التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ديوان المحافظة، بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، حيث رحب المحافظ برئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي وجميع الأعضاء، وألقى كلمة حث فيها على تقديم كل سبل الراحة لسكان محافظة الطائف وزوارها لتلبية تطلعاتهم وفقاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة حفظها الله.
ثم ألقى أمين الطائف المهندس المخرج كلمة شكر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم التي يبذلونها من أجل إيصال صوت المواطن للمسؤولين وجولاتهم الميدانية والتعاون المثمر بين الجانبين.
واستعرض رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي في كلمته الخدمات التي يقدمها المجلس من أجل المواطن وحرصه على دعم عجلة التنمية في محافظة الطائف، ونقل كل ما يلامس احتياجات وهموم المواطنين ومتابعتها من خلال لجان المجلس المختصة وفق اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية.

واختتم محافظ الطائف اللقاء بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم المبذولة تجاه محافظة الطائف، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,729
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,145
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة