النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي عرعر" يتابع مطالبات المواطنين بحل مشكلة ارتفاع الأسعار

"التجارة": لا صلاحيات من قبل الأمانة  لتحديدها

رد المجلس البلدي على مطالبات عدد من الأهالي في مدينة عرعر بتحديد الأسعار في المطاعم أسوة بمناطق مختلفة من المملكة بأنهم اجتمعوا مع أمانة وفرع التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية للوصول لتحقيق رغباتهم في تحديد الأسعار إلا أنه تبين لهم عدم وجود أي صلاحيات للجهتين فيها.

 

وقال عضو المجلس البلدي بعرعر والمتحدث الرسمي نايف بن مسدح العميم لـ"سبق" إن المجلس يتابع مطالبات المواطنين حول مشكلة ارتفاع الأسعار في مدينة عرعر منذ اللحظات الأولى وقام بالتواصل مع الأمانة وفرع وزارة التجارة بالمنطقة لاستيفاء دورهما في إمكانية تحديد الأسعار.

 

وأضاف العميم أنه تبين للمجلس أنه لا توجد لديهما صلاحيات بتحديد الأسعار وأن السوق السعودي سوق حر وخاضع للعرض والطلب ويمنع فيها تحديد الأسعار ، وأن دور الأمانات وفروع التجارة يتمحور حول التأكد من وجود قائمة للأسعار ومطابقتها مع الأسعار وكذلك محاربة الغش التجاري.

 

وحول إحصائية تصدر عرعر في الأغلى معيشة بالمملكة أكد أن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل السكن والعقار والصيانة والتسوّق إلى آخره، لافتا إلى أن ما تم من بعض الأمانات والبلديات التي حددت الأسعار في مناطقها هي إجراءات غير نظامية.

 

وختم بأن المجلس يؤكد على دور المواطن والمقيم في تخفيض الأسعار من خلال البحث عن بدائل منها اختيار أسلوب التسوق الذكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي عرعر" يتابع مطالبات المواطنين بحل مشكلة ارتفاع الأسعار
سبق

رد المجلس البلدي على مطالبات عدد من الأهالي في مدينة عرعر بتحديد الأسعار في المطاعم أسوة بمناطق مختلفة من المملكة بأنهم اجتمعوا مع أمانة وفرع التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية للوصول لتحقيق رغباتهم في تحديد الأسعار إلا أنه تبين لهم عدم وجود أي صلاحيات للجهتين فيها.

 

وقال عضو المجلس البلدي بعرعر والمتحدث الرسمي نايف بن مسدح العميم لـ"سبق" إن المجلس يتابع مطالبات المواطنين حول مشكلة ارتفاع الأسعار في مدينة عرعر منذ اللحظات الأولى وقام بالتواصل مع الأمانة وفرع وزارة التجارة بالمنطقة لاستيفاء دورهما في إمكانية تحديد الأسعار.

 

وأضاف العميم أنه تبين للمجلس أنه لا توجد لديهما صلاحيات بتحديد الأسعار وأن السوق السعودي سوق حر وخاضع للعرض والطلب ويمنع فيها تحديد الأسعار ، وأن دور الأمانات وفروع التجارة يتمحور حول التأكد من وجود قائمة للأسعار ومطابقتها مع الأسعار وكذلك محاربة الغش التجاري.

 

وحول إحصائية تصدر عرعر في الأغلى معيشة بالمملكة أكد أن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل السكن والعقار والصيانة والتسوّق إلى آخره، لافتا إلى أن ما تم من بعض الأمانات والبلديات التي حددت الأسعار في مناطقها هي إجراءات غير نظامية.

 

وختم بأن المجلس يؤكد على دور المواطن والمقيم في تخفيض الأسعار من خلال البحث عن بدائل منها اختيار أسلوب التسوق الذكي.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
04:57 PM
"التجارة": لا صلاحيات من قبل الأمانة  لتحديدها

"بلدي عرعر" يتابع مطالبات المواطنين بحل مشكلة ارتفاع الأسعار

A A A
خالد السويلمي - عرعر
5
5,950

رد المجلس البلدي على مطالبات عدد من الأهالي في مدينة عرعر بتحديد الأسعار في المطاعم أسوة بمناطق مختلفة من المملكة بأنهم اجتمعوا مع أمانة وفرع التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية للوصول لتحقيق رغباتهم في تحديد الأسعار إلا أنه تبين لهم عدم وجود أي صلاحيات للجهتين فيها.

 

وقال عضو المجلس البلدي بعرعر والمتحدث الرسمي نايف بن مسدح العميم لـ"سبق" إن المجلس يتابع مطالبات المواطنين حول مشكلة ارتفاع الأسعار في مدينة عرعر منذ اللحظات الأولى وقام بالتواصل مع الأمانة وفرع وزارة التجارة بالمنطقة لاستيفاء دورهما في إمكانية تحديد الأسعار.

 

وأضاف العميم أنه تبين للمجلس أنه لا توجد لديهما صلاحيات بتحديد الأسعار وأن السوق السعودي سوق حر وخاضع للعرض والطلب ويمنع فيها تحديد الأسعار ، وأن دور الأمانات وفروع التجارة يتمحور حول التأكد من وجود قائمة للأسعار ومطابقتها مع الأسعار وكذلك محاربة الغش التجاري.

 

وحول إحصائية تصدر عرعر في الأغلى معيشة بالمملكة أكد أن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل السكن والعقار والصيانة والتسوّق إلى آخره، لافتا إلى أن ما تم من بعض الأمانات والبلديات التي حددت الأسعار في مناطقها هي إجراءات غير نظامية.

 

وختم بأن المجلس يؤكد على دور المواطن والمقيم في تخفيض الأسعار من خلال البحث عن بدائل منها اختيار أسلوب التسوق الذكي.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,884
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة