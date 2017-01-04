بلدي وأمانة مكة المكرمة يقفان على تعثر مشاريع حيوية لإيجاد الحلول السريعة

توصيات بالإسراع في إنهائها لأنها تخدم كثيرًا من الأحياء

وقفت اللجنة الفنية برئاسة رئيس اللجنة "عبيدالله الصاعدي" وأعضاء اللجنة، بجولة ميدانية على مشروع كوبري تقاطع الستين مع النزهة والزاهر، بحضور مدير إدارة المشاريع الكبرى "المهندس خالد المقاطي"، و"المهندس أحمد الحارثي"، ومقاولي المشروع ومستشاري الأمانة، وبعد الوقوف على مسار المشروع والاطلاع على المعوقات التي أدت إلى تأخير المشروع سوف تعمل اللجنة بحلول تساعد على تذليل العقبات والإسراع في إنهاء المشروع وعمل توصيات من المجلس البلدي تكون داعمة لمشروع حيوي يعتبر شريانًا رئيسًا يخدم كثيرًا من أحياء مكة المكرمة.



كما زارت اللجنة الدائري الرابع والوقوف على المشروع المقام حاليًا بين خط جدة القديم وطريق المدينة، والاطلاع على مسار العمل وعلى العقبات التي تواجه المشروع مع شركة الكهرباء والسيول، وعمل حلول وتوصيات دعم لها من قبل المجلس. كما شملت الجولة بقية مسار الدائري الرابع وعمل توصيات تعزيز من وسائل السلامة وإصلاح بعض المداخل ومعالجة بعض أجزائه حتى يكتمل إنهاء المشروع.

