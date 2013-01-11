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"بلومبيرغ": "التخطيط" تستعين بشركة عالمية لمراجعة عقود حكومية بـ ٢٥٨ مليار ريال

تشمل وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم

أكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن المملكة العربية السعودية تعمل مع شركة استشارات أمريكية مختصة بالخدمات المهنية لإلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار (75 مليار ريال).

 

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لبلومبيرغ إن وزارة الاقتصاد والتخطيط استعانت بشركة الاستشارات الأمريكية لمراجعة عقود حكومية بقيمة 69 مليار دولار (258.75 مليار ريال)، وتخفيض ثلث هذه المشاريع.

 

ولفتت المصادر الى أن المشاريع الخاضعة للمراجعة تتضمن عقودا من قبل وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم، وتشمل مهمة شركة الخدمات المهنية تقديم المشورة بشأن خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": "التخطيط" تستعين بشركة عالمية لمراجعة عقود حكومية بـ ٢٥٨ مليار ريال
سبق

أكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن المملكة العربية السعودية تعمل مع شركة استشارات أمريكية مختصة بالخدمات المهنية لإلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار (75 مليار ريال).

 

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لبلومبيرغ إن وزارة الاقتصاد والتخطيط استعانت بشركة الاستشارات الأمريكية لمراجعة عقود حكومية بقيمة 69 مليار دولار (258.75 مليار ريال)، وتخفيض ثلث هذه المشاريع.

 

ولفتت المصادر الى أن المشاريع الخاضعة للمراجعة تتضمن عقودا من قبل وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم، وتشمل مهمة شركة الخدمات المهنية تقديم المشورة بشأن خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
05:37 PM
تشمل وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم

"بلومبيرغ": "التخطيط" تستعين بشركة عالمية لمراجعة عقود حكومية بـ ٢٥٨ مليار ريال

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محمد البقمي - الرياض
4
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أكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن المملكة العربية السعودية تعمل مع شركة استشارات أمريكية مختصة بالخدمات المهنية لإلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار (75 مليار ريال).

 

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لبلومبيرغ إن وزارة الاقتصاد والتخطيط استعانت بشركة الاستشارات الأمريكية لمراجعة عقود حكومية بقيمة 69 مليار دولار (258.75 مليار ريال)، وتخفيض ثلث هذه المشاريع.

 

ولفتت المصادر الى أن المشاريع الخاضعة للمراجعة تتضمن عقودا من قبل وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم، وتشمل مهمة شركة الخدمات المهنية تقديم المشورة بشأن خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها.

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