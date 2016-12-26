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بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة.. اليوم انطلاق (لقاء سعوديات.. قدها)

من أجل تحقيق الهدف في 2020 ورفع الوعي الفكري والثقافي لدى السيدات

ينطلق مساء اليوم الاثنين لقاء (سعوديات.. قدها)، الذي يحتضنه فندق الفيصلية، بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة. ويسهم الملتقى في تمكين المرأة السعودية، وتحفيزها على المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020، والمساهمة في خطة التنمية الوطنية، ورفع مستوى الوعي الفكري والثقافي لدى السيدات السعوديات في مختلف المجالات.
 
ويتضمن اللقاء الذي ترعاه وتنظمه شركة أعالي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في الإسهام ببرامج ومشاريع اجتماعية مستدامة، تلبي الاحتياجات المجتمعية، ثلاثة محاور أساسية (سعوديات العلم قدها، سعوديات التطوع قدها، سعوديات الأعمال قدها), وسيتضمن كل محور اختبارًا ذاتيًّا، يمكّن الحاضرات من معرفة فرص الإنجاز المتاحة لهن، ثم جلسة مع الخبير الذاتي لعرض النتيجة ومناقشتها، ثم جلسة تدريبية حوارية لكل محور، تشمل عرض قصص نجاح لمشاركات ملهمات، وجائزة المرأة السعودية للإنجاز.
 
ويهدف لقاء (سعوديات.. قدها) إلى تعزيز ونشر الوعي لدى النساء، وتمكينهن من المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال استضافة نخبة مميزة من الكوادر النسائية السعودية القيادية؛ لتسليط الضوء على إنجازاتهن الناجحة، والاستفادة من خبراتهن المفيدة للشابات السعوديات.
 
وتكمن أهمية الملتقى في إثراء التميز التنافسي عند المرأة السعودية، وتحفيز التعلم الذاتي والتطوير المستمر في شخصيتها، وتحفيز طاقة الإنجاز وقوة الإرادة في شخصية الشابات السعوديات؛ لمواجهة إيجابية الحياة مع التحديات المستقبلية، وذلك وسط الجلسات الثرية بالمهارات والاستراتيجيات.
 
 يُذكر أن نجاح مشاركة المرأة السعودية في المجتمع يسهم في التفكير بمدى امتلاكها أساسيات المساهمة الإيجابية، وتمكينها من الكفاءات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.. وأن عملية التمكين تركز على تطوير مشاركة المرأة، وتنمية قدراتها ووعيها على مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية، ويتيح لها القدرات والإمكانيات كافة التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ على أصعدته كافة. 
 
 

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بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة.. اليوم انطلاق (لقاء سعوديات.. قدها)
سبق

ينطلق مساء اليوم الاثنين لقاء (سعوديات.. قدها)، الذي يحتضنه فندق الفيصلية، بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة. ويسهم الملتقى في تمكين المرأة السعودية، وتحفيزها على المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020، والمساهمة في خطة التنمية الوطنية، ورفع مستوى الوعي الفكري والثقافي لدى السيدات السعوديات في مختلف المجالات.
 
ويتضمن اللقاء الذي ترعاه وتنظمه شركة أعالي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في الإسهام ببرامج ومشاريع اجتماعية مستدامة، تلبي الاحتياجات المجتمعية، ثلاثة محاور أساسية (سعوديات العلم قدها، سعوديات التطوع قدها، سعوديات الأعمال قدها), وسيتضمن كل محور اختبارًا ذاتيًّا، يمكّن الحاضرات من معرفة فرص الإنجاز المتاحة لهن، ثم جلسة مع الخبير الذاتي لعرض النتيجة ومناقشتها، ثم جلسة تدريبية حوارية لكل محور، تشمل عرض قصص نجاح لمشاركات ملهمات، وجائزة المرأة السعودية للإنجاز.
 
ويهدف لقاء (سعوديات.. قدها) إلى تعزيز ونشر الوعي لدى النساء، وتمكينهن من المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال استضافة نخبة مميزة من الكوادر النسائية السعودية القيادية؛ لتسليط الضوء على إنجازاتهن الناجحة، والاستفادة من خبراتهن المفيدة للشابات السعوديات.
 
وتكمن أهمية الملتقى في إثراء التميز التنافسي عند المرأة السعودية، وتحفيز التعلم الذاتي والتطوير المستمر في شخصيتها، وتحفيز طاقة الإنجاز وقوة الإرادة في شخصية الشابات السعوديات؛ لمواجهة إيجابية الحياة مع التحديات المستقبلية، وذلك وسط الجلسات الثرية بالمهارات والاستراتيجيات.
 
 يُذكر أن نجاح مشاركة المرأة السعودية في المجتمع يسهم في التفكير بمدى امتلاكها أساسيات المساهمة الإيجابية، وتمكينها من الكفاءات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.. وأن عملية التمكين تركز على تطوير مشاركة المرأة، وتنمية قدراتها ووعيها على مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية، ويتيح لها القدرات والإمكانيات كافة التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ على أصعدته كافة. 
 
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:30 AM
من أجل تحقيق الهدف في 2020 ورفع الوعي الفكري والثقافي لدى السيدات

بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة.. اليوم انطلاق (لقاء سعوديات.. قدها)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق مساء اليوم الاثنين لقاء (سعوديات.. قدها)، الذي يحتضنه فندق الفيصلية، بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة. ويسهم الملتقى في تمكين المرأة السعودية، وتحفيزها على المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020، والمساهمة في خطة التنمية الوطنية، ورفع مستوى الوعي الفكري والثقافي لدى السيدات السعوديات في مختلف المجالات.
 
ويتضمن اللقاء الذي ترعاه وتنظمه شركة أعالي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في الإسهام ببرامج ومشاريع اجتماعية مستدامة، تلبي الاحتياجات المجتمعية، ثلاثة محاور أساسية (سعوديات العلم قدها، سعوديات التطوع قدها، سعوديات الأعمال قدها), وسيتضمن كل محور اختبارًا ذاتيًّا، يمكّن الحاضرات من معرفة فرص الإنجاز المتاحة لهن، ثم جلسة مع الخبير الذاتي لعرض النتيجة ومناقشتها، ثم جلسة تدريبية حوارية لكل محور، تشمل عرض قصص نجاح لمشاركات ملهمات، وجائزة المرأة السعودية للإنجاز.
 
ويهدف لقاء (سعوديات.. قدها) إلى تعزيز ونشر الوعي لدى النساء، وتمكينهن من المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال استضافة نخبة مميزة من الكوادر النسائية السعودية القيادية؛ لتسليط الضوء على إنجازاتهن الناجحة، والاستفادة من خبراتهن المفيدة للشابات السعوديات.
 
وتكمن أهمية الملتقى في إثراء التميز التنافسي عند المرأة السعودية، وتحفيز التعلم الذاتي والتطوير المستمر في شخصيتها، وتحفيز طاقة الإنجاز وقوة الإرادة في شخصية الشابات السعوديات؛ لمواجهة إيجابية الحياة مع التحديات المستقبلية، وذلك وسط الجلسات الثرية بالمهارات والاستراتيجيات.
 
 يُذكر أن نجاح مشاركة المرأة السعودية في المجتمع يسهم في التفكير بمدى امتلاكها أساسيات المساهمة الإيجابية، وتمكينها من الكفاءات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.. وأن عملية التمكين تركز على تطوير مشاركة المرأة، وتنمية قدراتها ووعيها على مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية، ويتيح لها القدرات والإمكانيات كافة التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ على أصعدته كافة. 
 
 

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