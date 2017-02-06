بموافقة الملك.. تسمية مستشفى حائل التخصصي "مستشفى الملك سلمان"
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تسمية مستشفى حائل التخصصي باسم "مستشفى الملك سلمان التخصصي".
أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر، مقدما الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته.
بموافقة الملك.. تسمية مستشفى حائل التخصصي "مستشفى الملك سلمان"
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-02-06
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تسمية مستشفى حائل التخصصي باسم "مستشفى الملك سلمان التخصصي".
أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر، مقدما الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته.
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
07:01 PM
بموافقة الملك.. تسمية مستشفى حائل التخصصي "مستشفى الملك سلمان"
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تسمية مستشفى حائل التخصصي باسم "مستشفى الملك سلمان التخصصي".
أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر، مقدما الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته.