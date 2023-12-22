النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

بموافقة ولي العهد.. "الشريف" مساعداً لمدير الأمن العام للتدريب

نقل الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الأمن العام

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه اصدر  مدير الأمن العام قراراً يقضي بنقل مساعد مدير الامن العام لشؤون التدريب اللواء على بن سعيد الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الامن العام وتعيين اللواء محمد بن حسين الشريف خلفاً له مساعداً لمدير الامن العام لشؤون التدريب ، ويعتبر اللواء الغامدي  واللواء الشريف من الكفاءات الأمنية لمؤهله التي سبق أن تقلدت عدد من المناصب الإداريه والميدانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بموافقة ولي العهد.. "الشريف" مساعداً لمدير الأمن العام للتدريب
سبق

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه اصدر  مدير الأمن العام قراراً يقضي بنقل مساعد مدير الامن العام لشؤون التدريب اللواء على بن سعيد الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الامن العام وتعيين اللواء محمد بن حسين الشريف خلفاً له مساعداً لمدير الامن العام لشؤون التدريب ، ويعتبر اللواء الغامدي  واللواء الشريف من الكفاءات الأمنية لمؤهله التي سبق أن تقلدت عدد من المناصب الإداريه والميدانية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
02:35 PM
نقل الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الأمن العام

بموافقة ولي العهد.. "الشريف" مساعداً لمدير الأمن العام للتدريب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
33,076

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه اصدر  مدير الأمن العام قراراً يقضي بنقل مساعد مدير الامن العام لشؤون التدريب اللواء على بن سعيد الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الامن العام وتعيين اللواء محمد بن حسين الشريف خلفاً له مساعداً لمدير الامن العام لشؤون التدريب ، ويعتبر اللواء الغامدي  واللواء الشريف من الكفاءات الأمنية لمؤهله التي سبق أن تقلدت عدد من المناصب الإداريه والميدانية.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,363
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,741
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,074

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة