بموافقة ولي العهد.. "الشريف" مساعداً لمدير الأمن العام للتدريب

نقل الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الأمن العام

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه اصدر مدير الأمن العام قراراً يقضي بنقل مساعد مدير الامن العام لشؤون التدريب اللواء على بن سعيد الغامدي وتعيينه مستشاراً لمدير الامن العام وتعيين اللواء محمد بن حسين الشريف خلفاً له مساعداً لمدير الامن العام لشؤون التدريب ، ويعتبر اللواء الغامدي واللواء الشريف من الكفاءات الأمنية لمؤهله التي سبق أن تقلدت عدد من المناصب الإداريه والميدانية.