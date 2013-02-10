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بنك التنمية الاجتماعية يشكّل لجنة فورية لمعالجة ملاحظات "الشورى"

"النملة": نقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتنوّع برامجه الموجّهة للمواطن

أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة، في تصريح عقب جلسة أعضاء مجلس الشورى؛ لمناقشة التقرير السنوي للبنك، والتي تمّت يوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ، أن ملاحظات أعضاء المجلس على البنك محل اهتمام قيادات البنك، وسيتم العمل بها، حيث وجّه بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومديري الإدارات المعنية لمعالجة كل الجوانب المتعلقة بالملاحظات.

وقد حضر الجلسة عدد من قيادات البنك، وتم أخذ الملاحظات التي تم مناقشتها أثناء هذه الجلسة.

وأوضح الدكتور "النملة" أن البنك يسعى بشكل مستمر على تلمّس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، والعمل على استراتيجية الادخار التي تتضمّن إيجاد برامج ومنتجات ادّخارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوّع وتوسّع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن الكريم، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية، وتوليد فرص وظيفية وداعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة في المملكة.

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بنك التنمية الاجتماعية يشكّل لجنة فورية لمعالجة ملاحظات "الشورى"
سبق

أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة، في تصريح عقب جلسة أعضاء مجلس الشورى؛ لمناقشة التقرير السنوي للبنك، والتي تمّت يوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ، أن ملاحظات أعضاء المجلس على البنك محل اهتمام قيادات البنك، وسيتم العمل بها، حيث وجّه بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومديري الإدارات المعنية لمعالجة كل الجوانب المتعلقة بالملاحظات.

وقد حضر الجلسة عدد من قيادات البنك، وتم أخذ الملاحظات التي تم مناقشتها أثناء هذه الجلسة.

وأوضح الدكتور "النملة" أن البنك يسعى بشكل مستمر على تلمّس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، والعمل على استراتيجية الادخار التي تتضمّن إيجاد برامج ومنتجات ادّخارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوّع وتوسّع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن الكريم، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية، وتوليد فرص وظيفية وداعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة في المملكة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:53 AM
"النملة": نقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتنوّع برامجه الموجّهة للمواطن

بنك التنمية الاجتماعية يشكّل لجنة فورية لمعالجة ملاحظات "الشورى"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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6,308

أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة، في تصريح عقب جلسة أعضاء مجلس الشورى؛ لمناقشة التقرير السنوي للبنك، والتي تمّت يوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ، أن ملاحظات أعضاء المجلس على البنك محل اهتمام قيادات البنك، وسيتم العمل بها، حيث وجّه بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومديري الإدارات المعنية لمعالجة كل الجوانب المتعلقة بالملاحظات.

وقد حضر الجلسة عدد من قيادات البنك، وتم أخذ الملاحظات التي تم مناقشتها أثناء هذه الجلسة.

وأوضح الدكتور "النملة" أن البنك يسعى بشكل مستمر على تلمّس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، والعمل على استراتيجية الادخار التي تتضمّن إيجاد برامج ومنتجات ادّخارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوّع وتوسّع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن الكريم، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية، وتوليد فرص وظيفية وداعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة في المملكة.

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