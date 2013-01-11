"بنك التنمية" يطبّق آلية كشف الحساب إلكترونياً لتقليل عدد المراجعين

خطوة ترمي إلى إيقاف هدر طباعة أكثر من 1.5 مليون ورقة سنوياً

أوقف بنك التنمية الاجتماعية تقديم خدمة "كشف الحساب" في جميع الفروع، وتحويل تلك الخدمة إلكترونياً؛ من خلال دخول العميل على حسابه عبر موقع البنك وطباعة "كشف الحساب" دون زيارة الفرع.

وكانت تلك الخدمة، التي طبّقها البنك قبل فترة وجيزة، قد حققت أثراً كبيراً بخفض عدد العملاء المترددين على فروع البنك بنسبة تجاوزت 65%.

وساهمت في المحافظة على وقت العميل من خلال الحصول على الخدمة بشكل سريع، إضافة إلى إيقاف هدر طباعة أكثر من 1.5 مليون ورقة سنوياً.

وقام البنك بإطلاق كشف الحساب بشكله الجديد، الذي يمكّن جميع العملاء من الحصول على كل معلومات القرض وتفاصيل أخرى تهمهم.

يأتي ذلك إدراكاً من إدارة البنك لأهمية التعاملات الإلكترونية، وتحويل الإجراءات التقليدية في البنك إلى شكل إلكتروني؛ لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات والاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية من قبل المواطنين عبر هذه المنصة، كما يأتي هذا التحرك متوافقاً مع رؤية المملكة 2030.