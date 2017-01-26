"بنك التنمية" ينفي تعرض بيانات عملائه للضرر

نفى بنك التنمية صحة ما تردد عن تعرض بيانات عملائه للضرر.
وقال البنك في بيان مقتضب: "لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية للضرر".
نفى بنك التنمية صحة ما تردد عن تعرض بيانات عملائه للضرر.
وقال البنك في بيان مقتضب: "لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية للضرر".
نفى بنك التنمية صحة ما تردد عن تعرض بيانات عملائه للضرر.
وقال البنك في بيان مقتضب: "لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية للضرر".
نفى بنك التنمية صحة ما تردد عن تعرض بيانات عملائه للضرر.
وقال البنك في بيان مقتضب: "لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية للضرر".