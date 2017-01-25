"بن ربيق" عضواً بمجلس منطقة المدينة المنورة

صدر الأمر السامي الكريم بالتجديد للشيخ عبداللطيف مريبد بن هنود بن ربيق، عضواً بمجلس منطقة المدينة المنورة للدورة السابعة.

شارك "بن ربيق" بعدد من اللجان منها لجنة الإسكان، ولجنة متابعة المشاريع، وترأس اللجنة الصحية، وعضو مؤسس لجمعية نزاهة بالمدينة المنورة.

ورفع "بن ربيق" خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، ولأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه وزملاءه على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ومحافظاتها.