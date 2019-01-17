صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على تعيين أحمد بن متعب بن ناحل رئيساً لمركز "الفيضة" بالقصيم، خلفاً لأخيه نايف بن متعب بن ناحل. وقدم "بن ناحل" شكره لمقام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على الثقة الغالية، ولأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، راجياً من الله أن يعينه على المرحلة المقبلة في خدمة الوطن والمواطنين.

"بن ناحل" رئيسًا لمركز "الفيضة" خلفًا لـ"نايف" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-17 صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على تعيين أحمد بن متعب بن ناحل رئيساً لمركز "الفيضة" بالقصيم، خلفاً لأخيه نايف بن متعب بن ناحل.

وقدم "بن ناحل" شكره لمقام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على الثقة الغالية، ولأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، راجياً من الله أن يعينه على المرحلة المقبلة في خدمة الوطن والمواطنين.



17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438 12:27 AM

"بن ناحل" رئيسًا لمركز "الفيضة" خلفًا لـ"نايف"





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صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على تعيين أحمد بن متعب بن ناحل رئيساً لمركز "الفيضة" بالقصيم، خلفاً لأخيه نايف بن متعب بن ناحل.

وقدم "بن ناحل" شكره لمقام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على الثقة الغالية، ولأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، راجياً من الله أن يعينه على المرحلة المقبلة في خدمة الوطن والمواطنين.

