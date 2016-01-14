بهدفين.. الاتحاد يتغلب على جدة استعداداً للطائي

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه فريق جدة بنتيجة هدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الريف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

أحرز هدفي اللقاء ربيع سفياني عند الدقيقة 75 وفهد الانصاري عند الدقيقة 84.



دخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من: علي العامري في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: عوض خريص، عمار الدحيم، معتز تمبكتي وعمر المزيعل، وفي خط الوسط: جمال باجندوح، فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا، محمد قاسم وعبدالرحمن الغامدي وفي خط المقدمة وحيداً عبدالعزيز العرياني.



ويأتي هذا اللقاء استعدادًا لخوض مباراة كأس الملك أمام الطائي في حائل والتي ستقام عصر الجمعة القادم.



وغاب عن لقاء الطائي اللاعبون: محمود كهربا وأحمد العكايشي لمشاركتهما مع منتخبي بلادهما، فيما يغيب فهد المولد، بدر النخلي وماجد الخيبري بداعي الإصابة.



من جانب آخر، أجرت "بوبا" شريك النادي الطبي فحصاً طبياً للاعب ربيع سفياني قبل توقيعه عقداً رسمياً مع النادي خلال اليومين المقبلين.

