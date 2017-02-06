بهدفين في شباك مصر .. الكاميرون بطلة كأس أمم إفريقيا

توج منتخب الكاميرون بلقبه الخامس في بطولة كأس الأمم الإفريقية والأول منذ عام 2002 بعد أن تغلب على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "دانجوندجي" في العاصمة ليبرفيل.



وعلى الرغم من افتتاح المنتخب المصري التسجيل عبر نجم الآرسنال الإنجليزي محمد النني في الدقيقة 21 إلا أن الكاميرون استطاعت تسجيل هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين (59 و88).



وستمثل الكاميرون القارة الإفريقية في كأس القارات بروسيا 2017 حيث ستلعب بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخب ألمانيا بطل العالم وتشيلي بطلة أمريكا الجنوبية وأستراليا بطلة القارة الآسيوية.