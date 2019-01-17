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بوابة إلكترونية لرفع الشيلات الخاصة بمهرجان مزايين الإبل

للحد من النعرات

انطلق اليوم التنظيم الجديد الخاص باعتماد المواد الإعلامية “الشيلات” المشاركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل من خلال بوابة إلكترونية خاصة على موقع المهرجان   www.mzayeen.com

 

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي أن هذا النظام سيحقق النجاح للمنتج الشعري مع الضبط الإعلامي للشيلات التي هي إحدى وسائل الإعلام المهمة في المهرجان نتيجة انتشارها وجمال مادتها وأسلوبها التراثي الأنيق للتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بها كراية كبرى يتظلل بها الجميع.

 

وأشار الدكتور الطريفي إلى أن الموقع الخاص بالتنظيم سيعمل بشكل سهل وميسر في سبيل الوصول لأقصى فائدة لمنتج الشيلة والمستمع لها.

 

وعن طريقة عمل الموقع قال الطريفي: " كل الذي على منتج الشيلة رفع النص المراد إنتاجه على الموقع ومن ثم سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية ومن ثم إجازته بشكل رسمي أو طلب التعديلات بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعلنة في الموقع نفسه أو عدم إجازة النص بالكامل لمخالفته للشروط الموضوعة.

 

وأهاب الطريفي بالجميع بالإسهام مع المهرجان بالخروج بتظاهرة ثقافية تراثية مميزة تليق بالمرحلة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، متمنياً لجميع منشدي الشيلات وشعرائها التوفيق في خدمة القيمة الشعرية للشيلات كفن تراثي أصيل وقبلها القيمة الوطنية.

 

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بوابة إلكترونية لرفع الشيلات الخاصة بمهرجان مزايين الإبل
سبق

انطلق اليوم التنظيم الجديد الخاص باعتماد المواد الإعلامية “الشيلات” المشاركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل من خلال بوابة إلكترونية خاصة على موقع المهرجان   www.mzayeen.com

 

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي أن هذا النظام سيحقق النجاح للمنتج الشعري مع الضبط الإعلامي للشيلات التي هي إحدى وسائل الإعلام المهمة في المهرجان نتيجة انتشارها وجمال مادتها وأسلوبها التراثي الأنيق للتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بها كراية كبرى يتظلل بها الجميع.

 

وأشار الدكتور الطريفي إلى أن الموقع الخاص بالتنظيم سيعمل بشكل سهل وميسر في سبيل الوصول لأقصى فائدة لمنتج الشيلة والمستمع لها.

 

وعن طريقة عمل الموقع قال الطريفي: " كل الذي على منتج الشيلة رفع النص المراد إنتاجه على الموقع ومن ثم سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية ومن ثم إجازته بشكل رسمي أو طلب التعديلات بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعلنة في الموقع نفسه أو عدم إجازة النص بالكامل لمخالفته للشروط الموضوعة.

 

وأهاب الطريفي بالجميع بالإسهام مع المهرجان بالخروج بتظاهرة ثقافية تراثية مميزة تليق بالمرحلة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، متمنياً لجميع منشدي الشيلات وشعرائها التوفيق في خدمة القيمة الشعرية للشيلات كفن تراثي أصيل وقبلها القيمة الوطنية.

 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:42 PM
للحد من النعرات

بوابة إلكترونية لرفع الشيلات الخاصة بمهرجان مزايين الإبل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
15,659

انطلق اليوم التنظيم الجديد الخاص باعتماد المواد الإعلامية “الشيلات” المشاركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل من خلال بوابة إلكترونية خاصة على موقع المهرجان   www.mzayeen.com

 

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي أن هذا النظام سيحقق النجاح للمنتج الشعري مع الضبط الإعلامي للشيلات التي هي إحدى وسائل الإعلام المهمة في المهرجان نتيجة انتشارها وجمال مادتها وأسلوبها التراثي الأنيق للتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بها كراية كبرى يتظلل بها الجميع.

 

وأشار الدكتور الطريفي إلى أن الموقع الخاص بالتنظيم سيعمل بشكل سهل وميسر في سبيل الوصول لأقصى فائدة لمنتج الشيلة والمستمع لها.

 

وعن طريقة عمل الموقع قال الطريفي: " كل الذي على منتج الشيلة رفع النص المراد إنتاجه على الموقع ومن ثم سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية ومن ثم إجازته بشكل رسمي أو طلب التعديلات بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعلنة في الموقع نفسه أو عدم إجازة النص بالكامل لمخالفته للشروط الموضوعة.

 

وأهاب الطريفي بالجميع بالإسهام مع المهرجان بالخروج بتظاهرة ثقافية تراثية مميزة تليق بالمرحلة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، متمنياً لجميع منشدي الشيلات وشعرائها التوفيق في خدمة القيمة الشعرية للشيلات كفن تراثي أصيل وقبلها القيمة الوطنية.

 

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