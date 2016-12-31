"بوتين": لن ننحدر لمستوى "أوباما" وننتظر "ترامب"

قال: موسكو تحتفظ بحقها في الردّ على العقوبات الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدّها؛ لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين.

وقال الرئيس "بوتين": "روسيا لن تطرد أياً من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها رداً على قرار واشنطن إعلان 35 دبلوماسياً روسياً شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الأمريكية".

وأضاف وفق موقع "روسيا اليوم": "سننتظر خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستتسلّم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات حول مستقبل العلاقة مع واشنطن".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، قد أعلنت طرد 35 دبلوماسياً روسياً وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأمريكية، كما أغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند رداً على حملة مضايقة ضدّ دبلوماسيين أمريكيين في موسكو، إضافة إلى تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.