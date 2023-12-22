"بوتين" يأمر بتعزيز القوة النووية الضاربة: نحتاج لصاروخ يخترق أي درع

الجيش الروسي: قتلنا 35 ألف مقاتل في سوريا ونفّذنا 71 ألف ضربة جوية

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات المعنية في بلاده، بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية.

وأكد "بوتين" في تصريحات له نقلتها "فرانس برس" إلى حاجة روسيا لصواريخ قادرة على اختراق أي درع.

وتطرق الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع أركان وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إلى مشاركة القوات الروسية في مكافحة الإرهاب في سوريا.

وخلال الاجتماع تحدث الجيش الروسي عن قتله 35 ألف مقاتل في سوريا، وقال: نفّذنا نحو 71 ألف ضربة جوية في سوريا منذ تدخلنا هناك.