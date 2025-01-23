بيان قدساوي: ماطلوا في تسجيل "إلتون".. والقوانين لا تخضع لرغبات الأشخاص

أكدت نيتها تصعيد الموضوع.. وأشادت باحترافية الأهلي

أعلنت إدارة نادي القادسية أن محامي اللاعب "إلتون" قد خاطب فيفا مساء أمس بشأن قضية عدم موافقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيله لاعباً في نادي القادسية.

واستغربت إدارة النادي تأخر البت في موضوع تسجيل اللاعب مبينة نيتها تصعيد الموضوع في حال عدم الموافقة على تسجيل، وجاء في نص بيان النادي:

تود إدارة نادي القادسية أن تطمئن محبي النادي وكل من ينشد العدالة وتطبيق القوانين من أبناء الوسط الرياضي، بأن موقفها القانوني في تسجيل اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه سليم جدا، وأن لديها الثقة الكاملة في تسجيله بعد رفع الاستئناف إلى الجهات القضائية المتخصصة والتي لا تصدر قراراتها إلا بناء على لوائح وقوانين، وليست بناء على أهواء أو تحديات أو علاقات شخصية أو عهود قاطعة للأصدقاء والمقربين.

وأكد مصدر مسؤول في النادي أن التأخر في حسم تسجيل اللاعب إلتون لأكثر من ١٥ يومًا جاء لسببين، الأول: أن هناك من كان يريد محاصرة نادي القادسية بعامل الوقت لأهداف نعرفها، أما السبب الثاني فهو عدم عرض القضية على أي جهة قانونية أو قضائية حتى يومنا هذا، حيث تمت المماطلة في حسم الموضوع وظل النظر فيها خاضعاً لهوى ورغبة شخص واحد فقط وليس إلى اللوائح والقوانين، ونثق تمامًا أنه عندما يعرض الأمر على أي جهة قضائية سيحسم الأمر خلال ساعات لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.



وأضاف المصدر المسؤول: محامي اللاعب أشعر فيفا اعتباراً من يوم أمس بشكل عاجل حيث سيصله الرد خلال أسبوع، كما أننا في نادي القادسية واللاعب بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام جهات الاستئناف المحلية ضد القرار الغريب العجيب والمتوقع ممن أصدره، وكلنا ثقة في سلامة موقفنا وعدالة وإنصاف جهات الاستئناف.

وفي الختام نتقدم في إدارة نادي القادسية بخالص التهئنة والتبريكات إلى أشقائنا في النادي الأهلي بمناسبة تسجيل اللاعب الكبير سعيد المولد في كشوفات الفريق، وهذا إن دل على شيء فيدل على احترافية إخواننا في الأهلي، كما يدل أيضا على أن الباطل لا يعلو ولا يسود بل يصبح ضعيفاً جدا أمام قوة القانون والرجال المخلصين المحنكين الذين يدعمون تطبيق القوانين وإرساء دعائم العمل المؤسسي.