بيروت.. "عون" يبحث مع "السبهان" العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرضا التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية الأستاذ ثامر السبهان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجمل التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

حضر الاستقبال القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.