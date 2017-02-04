تأخير الدراسة في مدارس الجوف بسبب البرد

الحصة الأولى تبدأ 8:30 ولمدة أسبوعين

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات إلى الساعة 8:15 صباحاً وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي، على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحاً، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوعين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن الإدارة حريصة على الانتظام في الدراسة، وتأمل أن يساهم هذا الإجراء في تهيئة الظروف المناسبة للبداية الجادة.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن أهم أولوياتها.

