تأكيداً لخبر "سبق".. "أبا الخيل": القبض على معنف "طفل تبوك"

قال: سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه ‏أُلقي القبض على مُعنف "طفل تبوك"، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مبيناً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل.

ويأتي تصريح "أبا الخيل" تأكيدا لما نشرته "سبق" عن قضية الطفل المعنف، حيث تابعت الصحيفة، عبر خبرين نشرتهما، تفاصيل الحالة التي باشرها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بدءاً من تلقي البلاغ وحتى القبض على المعنف والتحقيق معه.

يذكر أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، علي آل عامر، وجه اليوم وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف أحد الأيتام، فيما يشتبه بأن يكون الفاعل هو زوج الأم.

وكان مقطع فيديو انتشر اليوم بشكل واسع، أظهر تعنيفا قاسيا بحق أحد الأطفال وآثار دماء على جسده، وأكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي، وأن الفاعل هو زوج الأم وهو شقيق والده المتوفى، وعلى إثر ذلك باشر مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة فهد الزهراني والجهات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.