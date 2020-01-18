النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأكيداً لخبر "سبق".. "أبا الخيل": القبض على معنف "طفل تبوك"

قال: سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه ‏أُلقي القبض على مُعنف "طفل تبوك"، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مبيناً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل.

 

ويأتي تصريح "أبا الخيل" تأكيدا لما نشرته "سبق" عن قضية الطفل المعنف، حيث تابعت الصحيفة، عبر خبرين نشرتهما، تفاصيل الحالة التي باشرها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بدءاً من تلقي البلاغ وحتى القبض على المعنف والتحقيق معه.

 

يذكر أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، علي آل عامر، وجه اليوم وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف أحد الأيتام، فيما يشتبه بأن يكون الفاعل هو زوج الأم.

 

وكان مقطع فيديو انتشر اليوم بشكل واسع، أظهر تعنيفا قاسيا بحق أحد الأطفال وآثار دماء على جسده، وأكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي، وأن الفاعل هو زوج الأم وهو شقيق والده المتوفى، وعلى إثر ذلك باشر مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة فهد الزهراني والجهات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تأكيداً لخبر "سبق".. "أبا الخيل": القبض على معنف "طفل تبوك"
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه ‏أُلقي القبض على مُعنف "طفل تبوك"، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مبيناً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل.

 

ويأتي تصريح "أبا الخيل" تأكيدا لما نشرته "سبق" عن قضية الطفل المعنف، حيث تابعت الصحيفة، عبر خبرين نشرتهما، تفاصيل الحالة التي باشرها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بدءاً من تلقي البلاغ وحتى القبض على المعنف والتحقيق معه.

 

يذكر أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، علي آل عامر، وجه اليوم وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف أحد الأيتام، فيما يشتبه بأن يكون الفاعل هو زوج الأم.

 

وكان مقطع فيديو انتشر اليوم بشكل واسع، أظهر تعنيفا قاسيا بحق أحد الأطفال وآثار دماء على جسده، وأكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي، وأن الفاعل هو زوج الأم وهو شقيق والده المتوفى، وعلى إثر ذلك باشر مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة فهد الزهراني والجهات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:05 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
قال: سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات

تأكيداً لخبر "سبق".. "أبا الخيل": القبض على معنف "طفل تبوك"

A A A
بدر الجبل - الرياض
12
19,982

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه ‏أُلقي القبض على مُعنف "طفل تبوك"، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مبيناً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل.

 

ويأتي تصريح "أبا الخيل" تأكيدا لما نشرته "سبق" عن قضية الطفل المعنف، حيث تابعت الصحيفة، عبر خبرين نشرتهما، تفاصيل الحالة التي باشرها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بدءاً من تلقي البلاغ وحتى القبض على المعنف والتحقيق معه.

 

يذكر أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، علي آل عامر، وجه اليوم وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف أحد الأيتام، فيما يشتبه بأن يكون الفاعل هو زوج الأم.

 

وكان مقطع فيديو انتشر اليوم بشكل واسع، أظهر تعنيفا قاسيا بحق أحد الأطفال وآثار دماء على جسده، وأكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي، وأن الفاعل هو زوج الأم وهو شقيق والده المتوفى، وعلى إثر ذلك باشر مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة فهد الزهراني والجهات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة