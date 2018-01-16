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تأكيداً لخبر "سبق".. "صحة تبوك": وجهنا بمراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين

بعد التحقيق مع طبيب وممرضة ليس لديهما تصنيف مهني

أكدت صحة تبوك أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك "الدكتور غرم الله الغامدي" وجه الإدارات ذات العلاقة بالمديرية بضرورة مراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة، والتأكد من حصولهم على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" بعنوان: "طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق".

وأكدت صحة المنطقة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق أي ممارس صحي يتهاون في الحصول على بطاقة التصنيف أو التسجيل، وذلك بهدف التأكد من وجود الأساسيات اللازمة للممارسة الآمنة، التي تتعلق بصحة وسلامة المريض.

وكانت "سبق" علمت بأن الشؤون الصحية بمنطقة تبوك حققت الخميس الماضي مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل، رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية بحصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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تأكيداً لخبر "سبق".. "صحة تبوك": وجهنا بمراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين
سبق

أكدت صحة تبوك أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك "الدكتور غرم الله الغامدي" وجه الإدارات ذات العلاقة بالمديرية بضرورة مراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة، والتأكد من حصولهم على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" بعنوان: "طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق".

وأكدت صحة المنطقة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق أي ممارس صحي يتهاون في الحصول على بطاقة التصنيف أو التسجيل، وذلك بهدف التأكد من وجود الأساسيات اللازمة للممارسة الآمنة، التي تتعلق بصحة وسلامة المريض.

وكانت "سبق" علمت بأن الشؤون الصحية بمنطقة تبوك حققت الخميس الماضي مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل، رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية بحصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:12 PM
بعد التحقيق مع طبيب وممرضة ليس لديهما تصنيف مهني

تأكيداً لخبر "سبق".. "صحة تبوك": وجهنا بمراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين

A A A
بدر الجبل - تبوك
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أكدت صحة تبوك أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك "الدكتور غرم الله الغامدي" وجه الإدارات ذات العلاقة بالمديرية بضرورة مراجعة مسوغات العقود للممارسين الصحيين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة، والتأكد من حصولهم على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" بعنوان: "طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق".

وأكدت صحة المنطقة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق أي ممارس صحي يتهاون في الحصول على بطاقة التصنيف أو التسجيل، وذلك بهدف التأكد من وجود الأساسيات اللازمة للممارسة الآمنة، التي تتعلق بصحة وسلامة المريض.

وكانت "سبق" علمت بأن الشؤون الصحية بمنطقة تبوك حققت الخميس الماضي مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل، رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية بحصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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