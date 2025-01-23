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تأكيداً لـ "سبق".. "حساب المواطن" موضحاً: أفصحوا عن راتب الزوجة

قال "لا تمييز في نوع الوظائف .. والمتزوج لا يحتاج إلى إثبات استقلالية"

أكّد الحساب الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، ضرورة الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل في البرنامج.

 

جاء ذلك تأكيداً لانفراد "سبق"، بتقرير نشرته في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، بعنوان: "مصادر: راتب الزوجة يُحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن"؛ حيث أكّدت حينها مصادر مطلعة لـ "سبق"، أن ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة؛ سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية للأسرة.

 

الحساب الرسمي للبرنامج ردّ على متابعيه الذين استفسروا عن شمول راتب الزوجة عند الإفصاح عن مصادر الدخل بقوله: "لا بد من الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل".

 

وأكّد "الحساب" أن مخصّصات "حافز" لا تدخل في حساب الدخل.

 

وأوضح "الحساب" أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، فيما أكّد أن رب الأسرة غير مُلزم بإثبات استقلالية السكن، مشيراً إلى أن المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكل منفصلٍ عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في المسكن نفسه.

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تأكيداً لـ "سبق".. "حساب المواطن" موضحاً: أفصحوا عن راتب الزوجة
سبق

أكّد الحساب الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، ضرورة الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل في البرنامج.

 

جاء ذلك تأكيداً لانفراد "سبق"، بتقرير نشرته في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، بعنوان: "مصادر: راتب الزوجة يُحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن"؛ حيث أكّدت حينها مصادر مطلعة لـ "سبق"، أن ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة؛ سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية للأسرة.

 

الحساب الرسمي للبرنامج ردّ على متابعيه الذين استفسروا عن شمول راتب الزوجة عند الإفصاح عن مصادر الدخل بقوله: "لا بد من الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل".

 

وأكّد "الحساب" أن مخصّصات "حافز" لا تدخل في حساب الدخل.

 

وأوضح "الحساب" أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، فيما أكّد أن رب الأسرة غير مُلزم بإثبات استقلالية السكن، مشيراً إلى أن المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكل منفصلٍ عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في المسكن نفسه.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:50 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:36 AM
قال "لا تمييز في نوع الوظائف .. والمتزوج لا يحتاج إلى إثبات استقلالية"

تأكيداً لـ "سبق".. "حساب المواطن" موضحاً: أفصحوا عن راتب الزوجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
98
95,439

أكّد الحساب الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، ضرورة الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل في البرنامج.

 

جاء ذلك تأكيداً لانفراد "سبق"، بتقرير نشرته في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، بعنوان: "مصادر: راتب الزوجة يُحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن"؛ حيث أكّدت حينها مصادر مطلعة لـ "سبق"، أن ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة؛ سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية للأسرة.

 

الحساب الرسمي للبرنامج ردّ على متابعيه الذين استفسروا عن شمول راتب الزوجة عند الإفصاح عن مصادر الدخل بقوله: "لا بد من الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل".

 

وأكّد "الحساب" أن مخصّصات "حافز" لا تدخل في حساب الدخل.

 

وأوضح "الحساب" أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، فيما أكّد أن رب الأسرة غير مُلزم بإثبات استقلالية السكن، مشيراً إلى أن المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكل منفصلٍ عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في المسكن نفسه.

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