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تأكيداً لما نشرته "سبق".. رسمياً: إيقاف إعانات الضمان عن غير المحدثين بعد أيام

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المستفيدين للتحديث

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما نشرته "سبق" قبل يومين، عن قرب إيقاف إعانات غير المحدثين من مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة.

 
وجددت الوزارة قبل قليل دعوتها لمستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبرeservices.mlsd.gov.sa أو فروعها بالمناطق.
 
وقالت: "‫من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 المقبل، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438هـ".
 
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن الإجراء قبل يومين بعنوان: "إيقاف إعانة مستفيدي الضمان غير المحدثين لبياناتهم بعد ١٠ أيام".
 

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تأكيداً لما نشرته "سبق".. رسمياً: إيقاف إعانات الضمان عن غير المحدثين بعد أيام
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما نشرته "سبق" قبل يومين، عن قرب إيقاف إعانات غير المحدثين من مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة.

 
وجددت الوزارة قبل قليل دعوتها لمستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبرeservices.mlsd.gov.sa أو فروعها بالمناطق.
 
وقالت: "‫من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 المقبل، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438هـ".
 
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن الإجراء قبل يومين بعنوان: "إيقاف إعانة مستفيدي الضمان غير المحدثين لبياناتهم بعد ١٠ أيام".
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:23 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:00 PM
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المستفيدين للتحديث

تأكيداً لما نشرته "سبق".. رسمياً: إيقاف إعانات الضمان عن غير المحدثين بعد أيام

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عبدالله البرقاوي - الرياض
26
35,865

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما نشرته "سبق" قبل يومين، عن قرب إيقاف إعانات غير المحدثين من مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة.

 
وجددت الوزارة قبل قليل دعوتها لمستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبرeservices.mlsd.gov.sa أو فروعها بالمناطق.
 
وقالت: "‫من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 المقبل، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438هـ".
 
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن الإجراء قبل يومين بعنوان: "إيقاف إعانة مستفيدي الضمان غير المحدثين لبياناتهم بعد ١٠ أيام".
 

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