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تأهل "طالب من جدة" لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال الطاقة

مدير التعليم بالمحافظة هنأ المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات

تأهل الطالب "فارس الشهري"، من مدارس دار الفكر بجدة، لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة  isweeep، والتي ستقام في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من ٣ إلى ٨ مايو ٢٠١٧ متفوقاً على أقرانه الذين تقدموا للتنافس على المسابقة، ويمثلون أكثر من ١٦ ألف مشروع علمي من ٦٠ دولة على مستوى العالم.

كما تأهل كل من: عبدالله المنصور، وهتان بادريق، وأحمد رشيدي، ورياض الغامدي، من مدارس دار الفكر بجدة، من خلال أبحاثهم العلمية للمرحلة النهائية بمسابقة أولمبياد إبداع للابتكارات والبحث العلمي على مستوى المملكة.
 
في المقابل تم اختيار ثلاثة طلاب من مدارس دار الفكر، هم: معاذ حسن فيومي، وأسعد حامد صالح، وغسان عبدالغفار أزهري، للأولمبياد الدولي في الفيزياء والرياضيات، حيث يخصص لهم معسكر تدريبي في الرياض من ٢٥ جمادى المقبل حتى ٢٠ رمضان المقبل، إضافة إلى ست من الطالباتها في أولمبياد الرياضيات والكيمياء، وهن: جمان جاوي (رياضيات)، ولمار الجلسي (رياضيات)، وتاله فارع (رياضيات)، ودانة الحبشي (كيمياء)، ولمى تنكل (كيمياء)، ميس سندي (رياضيات).

من جهته، هنأ مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بت أحمد الثقفي، المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات خلال الأسبوع الماضي دولياً ومحلياً، إضافة إلى التفوق الدراسي لطلابها، ناقلاً لأسر الطلاب التهنئة على ذلك التميز.

في المقابل، تمنى مدير عام مدارس دار الفكر، أحمد هشام علي رضا زينل، من الجميع الدعاء للطلاب ليكملوا مسيرتهم العلمية والتنافسية محلياً ودولياً لخدمة دينهم ووطنهم، وقال: "هذا هو الاستثمار الحقيقي، فالاستثمار في الموهوبين من الشباب أفضل أنواع الاستثمار".

وأكد مدير مدرستي دار الفكر المتوسطة والثانوية، معتوق الشريف، أن "هذه الإنجازات وغيرها تأتي ترجمة لما يحظى به التعليم من دعم من القيادة الرشيدة ووزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وقال إن مدارس دار الفكر لها تاريخ مشرف في مجال الإبداع والابتكار، بما يوفره مجلس إدارة المدارس من إمكانات مادية وبشرية تساهم في توفير بيئة محفزة على الإبداع والاختراع وكتابة الأبحاث العلمية المؤثرة إيجابياً في الحياة باقتدار.

ولفت إلى أن المدرسة تستخدم كل المحفزات والمعززات التربوية التي تجعل من الطلاب مبدعين، مبيناً أن المدرسة إحدى المدارس المتبنية لمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وغيره من المشاريع التربوية والتعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأهل "طالب من جدة" لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال الطاقة
سبق

تأهل الطالب "فارس الشهري"، من مدارس دار الفكر بجدة، لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة  isweeep، والتي ستقام في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من ٣ إلى ٨ مايو ٢٠١٧ متفوقاً على أقرانه الذين تقدموا للتنافس على المسابقة، ويمثلون أكثر من ١٦ ألف مشروع علمي من ٦٠ دولة على مستوى العالم.

كما تأهل كل من: عبدالله المنصور، وهتان بادريق، وأحمد رشيدي، ورياض الغامدي، من مدارس دار الفكر بجدة، من خلال أبحاثهم العلمية للمرحلة النهائية بمسابقة أولمبياد إبداع للابتكارات والبحث العلمي على مستوى المملكة.
 
في المقابل تم اختيار ثلاثة طلاب من مدارس دار الفكر، هم: معاذ حسن فيومي، وأسعد حامد صالح، وغسان عبدالغفار أزهري، للأولمبياد الدولي في الفيزياء والرياضيات، حيث يخصص لهم معسكر تدريبي في الرياض من ٢٥ جمادى المقبل حتى ٢٠ رمضان المقبل، إضافة إلى ست من الطالباتها في أولمبياد الرياضيات والكيمياء، وهن: جمان جاوي (رياضيات)، ولمار الجلسي (رياضيات)، وتاله فارع (رياضيات)، ودانة الحبشي (كيمياء)، ولمى تنكل (كيمياء)، ميس سندي (رياضيات).

من جهته، هنأ مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بت أحمد الثقفي، المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات خلال الأسبوع الماضي دولياً ومحلياً، إضافة إلى التفوق الدراسي لطلابها، ناقلاً لأسر الطلاب التهنئة على ذلك التميز.

في المقابل، تمنى مدير عام مدارس دار الفكر، أحمد هشام علي رضا زينل، من الجميع الدعاء للطلاب ليكملوا مسيرتهم العلمية والتنافسية محلياً ودولياً لخدمة دينهم ووطنهم، وقال: "هذا هو الاستثمار الحقيقي، فالاستثمار في الموهوبين من الشباب أفضل أنواع الاستثمار".

وأكد مدير مدرستي دار الفكر المتوسطة والثانوية، معتوق الشريف، أن "هذه الإنجازات وغيرها تأتي ترجمة لما يحظى به التعليم من دعم من القيادة الرشيدة ووزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وقال إن مدارس دار الفكر لها تاريخ مشرف في مجال الإبداع والابتكار، بما يوفره مجلس إدارة المدارس من إمكانات مادية وبشرية تساهم في توفير بيئة محفزة على الإبداع والاختراع وكتابة الأبحاث العلمية المؤثرة إيجابياً في الحياة باقتدار.

ولفت إلى أن المدرسة تستخدم كل المحفزات والمعززات التربوية التي تجعل من الطلاب مبدعين، مبيناً أن المدرسة إحدى المدارس المتبنية لمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وغيره من المشاريع التربوية والتعليمية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:50 PM
مدير التعليم بالمحافظة هنأ المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات

تأهل "طالب من جدة" لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تأهل الطالب "فارس الشهري"، من مدارس دار الفكر بجدة، لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة  isweeep، والتي ستقام في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من ٣ إلى ٨ مايو ٢٠١٧ متفوقاً على أقرانه الذين تقدموا للتنافس على المسابقة، ويمثلون أكثر من ١٦ ألف مشروع علمي من ٦٠ دولة على مستوى العالم.

كما تأهل كل من: عبدالله المنصور، وهتان بادريق، وأحمد رشيدي، ورياض الغامدي، من مدارس دار الفكر بجدة، من خلال أبحاثهم العلمية للمرحلة النهائية بمسابقة أولمبياد إبداع للابتكارات والبحث العلمي على مستوى المملكة.
 
في المقابل تم اختيار ثلاثة طلاب من مدارس دار الفكر، هم: معاذ حسن فيومي، وأسعد حامد صالح، وغسان عبدالغفار أزهري، للأولمبياد الدولي في الفيزياء والرياضيات، حيث يخصص لهم معسكر تدريبي في الرياض من ٢٥ جمادى المقبل حتى ٢٠ رمضان المقبل، إضافة إلى ست من الطالباتها في أولمبياد الرياضيات والكيمياء، وهن: جمان جاوي (رياضيات)، ولمار الجلسي (رياضيات)، وتاله فارع (رياضيات)، ودانة الحبشي (كيمياء)، ولمى تنكل (كيمياء)، ميس سندي (رياضيات).

من جهته، هنأ مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بت أحمد الثقفي، المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات خلال الأسبوع الماضي دولياً ومحلياً، إضافة إلى التفوق الدراسي لطلابها، ناقلاً لأسر الطلاب التهنئة على ذلك التميز.

في المقابل، تمنى مدير عام مدارس دار الفكر، أحمد هشام علي رضا زينل، من الجميع الدعاء للطلاب ليكملوا مسيرتهم العلمية والتنافسية محلياً ودولياً لخدمة دينهم ووطنهم، وقال: "هذا هو الاستثمار الحقيقي، فالاستثمار في الموهوبين من الشباب أفضل أنواع الاستثمار".

وأكد مدير مدرستي دار الفكر المتوسطة والثانوية، معتوق الشريف، أن "هذه الإنجازات وغيرها تأتي ترجمة لما يحظى به التعليم من دعم من القيادة الرشيدة ووزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وقال إن مدارس دار الفكر لها تاريخ مشرف في مجال الإبداع والابتكار، بما يوفره مجلس إدارة المدارس من إمكانات مادية وبشرية تساهم في توفير بيئة محفزة على الإبداع والاختراع وكتابة الأبحاث العلمية المؤثرة إيجابياً في الحياة باقتدار.

ولفت إلى أن المدرسة تستخدم كل المحفزات والمعززات التربوية التي تجعل من الطلاب مبدعين، مبيناً أن المدرسة إحدى المدارس المتبنية لمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وغيره من المشاريع التربوية والتعليمية.

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