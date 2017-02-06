تاكيداً لما نشرته "سبق".. الخدمة المدنية: إعلان خطة الإعلانات الوظيفية غداً
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام سيتم إعلانها يوم غد الثلاثاء.
وكانت "سبق" قد انفردت أمس بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.
تاكيداً لما نشرته "سبق".. الخدمة المدنية: إعلان خطة الإعلانات الوظيفية غداً
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-02-06
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام سيتم إعلانها يوم غد الثلاثاء.
وكانت "سبق" قد انفردت أمس بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
04:15 PM
تاكيداً لما نشرته "سبق".. الخدمة المدنية: إعلان خطة الإعلانات الوظيفية غداً
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام سيتم إعلانها يوم غد الثلاثاء.
وكانت "سبق" قد انفردت أمس بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.