تبرعات إغاثة السوريين تجاوزت 382 مليون ريال وما زالت مستمرة

المشرف على مركز الملك سلمان: بدأنا الأعمال الإغاثية في الداخل السوري

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري ما زالت مستمرة وجاءت لتساعد المنكوبين في سوريا وتقف معهم في هذه الأزمة التي تعصف بهم.

وقال في تصريح صحفي :" بلغت تبرعات الحملة حتى اليوم /382.800.868/ريالاً"، مبيناً أن المركز يعمل ويوزع الإغاثة في الداخل السوري عبر الشركاء بمتابعة فريق إشرافي متخصص من المركز.

وأفاد أنه تم الإعلان في كافة وسائل الإعلام عن أرقام حسابات المركز التي يمكن التبرع عن طريقها وهي:

البنك الأهلي SA9510000022185556000107

البنك السعودي الفرنسي SA5655000000099088000757

مصرف الراجحي SA8580000362608015888888

وكذلك الرسائل النصية على جميع شركات الاتصالات ترسل على الرقم : 5565

الرقم (1)للتبرع بمبلغ (10) ريالات.

الرقم (2)للتبرع بمبلغ (20) ريالاً.

الرقم (3)للتبرع بمبلغ (30) ريالاً.