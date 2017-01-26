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تبوك.. بدء تشغيل قسم النساء والأطفال في مستشفى التخصصي

"العمراني": سنوجه جميع الحالات له.. والقديم يستمر بالاستقبال

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، أنه اعتباراً من اليوم الخميس  بدأ قسم النساء والولادة والأطفال الخدج في مستشفى الملك فهد التخصصي في استقبال الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطالله العمراني قائلا: سيتم توجيه كل الحالات الخاصة بالنساء والولادة والأطفال الخدج من مستشفى الولادة والأطفال إلى المستشفى التخصصي لما يتمتع به الأخير من تجهيزات حديثة ومستوى خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى، مشيراً أن مستشفى الولادة والأطفال القديم سيبقى في استقبال حالات الأطفال فقط.

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تبوك.. بدء تشغيل قسم النساء والأطفال في مستشفى التخصصي
سبق

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، أنه اعتباراً من اليوم الخميس  بدأ قسم النساء والولادة والأطفال الخدج في مستشفى الملك فهد التخصصي في استقبال الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطالله العمراني قائلا: سيتم توجيه كل الحالات الخاصة بالنساء والولادة والأطفال الخدج من مستشفى الولادة والأطفال إلى المستشفى التخصصي لما يتمتع به الأخير من تجهيزات حديثة ومستوى خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى، مشيراً أن مستشفى الولادة والأطفال القديم سيبقى في استقبال حالات الأطفال فقط.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
02:36 PM
"العمراني": سنوجه جميع الحالات له.. والقديم يستمر بالاستقبال

تبوك.. بدء تشغيل قسم النساء والأطفال في مستشفى التخصصي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، أنه اعتباراً من اليوم الخميس  بدأ قسم النساء والولادة والأطفال الخدج في مستشفى الملك فهد التخصصي في استقبال الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطالله العمراني قائلا: سيتم توجيه كل الحالات الخاصة بالنساء والولادة والأطفال الخدج من مستشفى الولادة والأطفال إلى المستشفى التخصصي لما يتمتع به الأخير من تجهيزات حديثة ومستوى خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى، مشيراً أن مستشفى الولادة والأطفال القديم سيبقى في استقبال حالات الأطفال فقط.

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